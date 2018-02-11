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11.02.2018 20:48

Что известно о крушении самолёта под Москвой

Авиакатастрофа в Раменском районе Московской области унесла жизни 71 человека. «Фонтанка» рассказывает, что известно о трагедии к вечеру 11 февраля.
Что известно о крушении самолёта под Москвой
МЧС России

Первые сообщения о пропавшем с радаров самолёте, который в 14:21 по московскому времени вылетел из аэропорта Домодедово, появились через несколько минут после его взлёта. По информации от транспортной прокуратуры, в воздухе борт 6W703 провёл около четырёх минут, поднявшись на эшелон 1600 метров, после чего начал терять высоту. Самолёт упал возле деревни Степановское Раменского района Московской области.

Вскоре после крушения появилась версия о том, что самолёт АН-148 якобы столкнулся с вертолетом «Почты России», очевидцы неподалеку от места катастрофы нашли обломки и бумаги среди них, которые приняли за письма. «Почта России» опровергла эту информацию, добавив что в распоряжении ФГУПа всего два самолёта, которые находились в другом месте, а немногочисленные вертолёты раньше использовались для доставки корреспонденции на Дальнем Востоке и под Москвой никак оказаться не могли. «Крушение самолёта «Саратовских авиалиний» не имеет отношения к Почте России», – однозначно заявили на предприятии. Позже добавили и в МЧС – никаких иных обломков, кроме АН-148, на месте нет. Причудившиеся очевидцам письма, по некоторым данным, на самом деле были рекламными буклетами.

Видео: МЧС России

Вторая версия появилась в СМИ вслед за опровержением от почты – якобы капитан запрашивал об аварийной посадке в Жуковском из-за неисправности на борту. Эту информацию распространила «Газета.Ру», позже в следствии сообщили, что версия опровергнута после допроса диспетчера. С экипажем пытались связаться, но обратной связи не последовало. Пресс-секретарь «Саратовских авиалиний» Елена Воронова заявила, что нареканий к техническому состоянию самолёта у Росавиации не было.

Подробно разобрали погодные условия в центре «Фобос». Взлёт происходил при сплошной облачности, ветер был средним, 50-70 км/ч. Полет шел по приборам, но опасных для авиации явлений не было. «Такие метеоусловия являются сложными, но они соответствовали минимуму погоды экипажа, самолёта и аэродрома, иными словами – были рабочими, и по всей видимости, не могли оказать прямого влияния на развитие катастрофической ситуации», – считают синоптики.

Следственный комитет РФ, где уже возбуждено уголовное дело, в настоящий момент рассматривает все возможные версии произошедшего, среди которых пока нет никакой наиболее вероятной.

На борту самолёта находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, два летчика, бортпроводник и техники. По последним данным, большинство из них жители Оренбургской области, среди погибших было трое детей от 17 до 5 лет. Также, со ссылкой на администрацию города Орск, куда направлялся самолёт, сообщается что на борту был петербуржец, который летел к брату, и трое иностранцев, из Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. По предварительной информации, петербуржцем был 30-летний Александр Сергошко. Мужчина родом из Нижневартовска, его семья подтвердила "Фонтанке",  Министр транспорта Максим Соколов заявил, что для опознания погибших будет необходимо провести генетическую экспертизу. Родных и близких погибших доставят спецбортом в Москву завтра, 12 февраля. Все пассажиры были застрахованы, их семьям выплатят по 2 миллиона рублей, по сто тысяч будет выплачено незамедлительно. Полный список погибших опубликован на сайте МЧС.

В Орске, губернатор Оренбургской области Юрий Берг общается с родственниками пассажиров:

Сейчас место катастрофы оцеплено в радиусе двух километров. По данным СМИ, на месте падения самолёта образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром 17 метров. Обломки состоят в основном из мелких частей, разбросанных на большом расстоянии друг от друга. По словам нескольких очевидцев, падению предшествовал громкий хлопок и вспышки пламени. Еще известно, что самолёт не был обработан противогололедной жидкостью. 12 февраля в Оренбургской области объявлено днём траура, федеральные телеканалы убрали из сетки вещания развлекательные программы. Владимир Путин перенёс рабочую поездку в Сочи для координации работы правительственной комиссии.

«Саратовские Авиалинии» – компания, управляемая инвестиционным холдингом «Энергетический союз». Ей в свою очередь руководит Аркадий Евстафьев, бывший сотрудник управления КГБ СССР по Саратовской области. В СМИ упоминают, что после службы в КГБ он работал в управлении информации МИД, курировал журналистов из Великобритании, Дании и Скандинавии. Был советником и пресс-секретарем Анатолия Чубайса, работал в избирательном штабе Бориса Ельцина. Именно с его именем связывают знаменитую коробку из-под «Ксерокса», доверху набитую валютой, якобы предназначенной на предвыборную кампанию. После Евстафьев был назначен генеральным директором «Мосэнерго», в 2005 году ушёл в отставку из-за крупной аварии на сетях – в ряде районов Москвы, Тульской, Калужской и Рязанской областях несколько часов не было электроэнергии, тысячи людей застряли в метро, лифтах и поездах. Был доверенным лицом Михаила Прохорова в Саратовской области. Кроме «Энергетического Союза» контролирует банк «Агророс», ООО «Авиатранс» и ряд крупный саратовских предприятий.

Надежда Байкова, «Фонтанка.ру»


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