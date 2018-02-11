Петербургу предлагают три памятника – для центра и Кронштадта

Градостроительный совет Санкт-Петербурга 14 февраля рассмотрит эскизы памятников, которые предлагается установить в городе, сообщается на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

В центре города, в Советском переулке, может появиться памятник Жанне д’Арк. Инициатором выступает ООО «Нескучный Сад».

На Большой Посадской улице на Петроградской стороне хотят поставить памятник Михаилу Александровичу Дудину, поэту, переводчику и журналисту (1916-1993 гг.). Идею продвигает районная администрация.

А в Кронштадте, на Якорной площади, общественная организация «Женское православно-патриотическое общество» предлагает установить памятный знак «Триумф Российского флота».