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11.02.2018 19:23

Петербургу предлагают три памятника – для центра и Кронштадта

Градостроительный совет Санкт-Петербурга 14 февраля рассмотрит эскизы памятников, которые предлагается установить в городе, сообщается на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

В центре города, в Советском переулке, может появиться памятник Жанне д’Арк. Инициатором выступает ООО «Нескучный Сад».

На Большой Посадской улице на Петроградской стороне хотят поставить памятник Михаилу Александровичу Дудину, поэту, переводчику и журналисту (1916-1993 гг.). Идею продвигает районная администрация.

А в Кронштадте, на Якорной площади, общественная организация «Женское православно-патриотическое общество» предлагает установить памятный знак «Триумф Российского флота».

 


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