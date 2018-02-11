Среди пассажиров упавшего самолета называют петербуржца

Выясняются подробности о пассажирах самолета, разбившегося в Подмосковье.

Из 71 пассажира 60 – это жители Оренбургской области, которые возвращались домой, сообщает портал «Орск». СМИ со ссылкой на власти Орска пишут, что один из погибших – житель Санкт-Петербурга.

В списке пассажиров на сайте МЧС – трое детей, младшей девочке, по данным СМИ, было 5 лет.

Одна из версий происшествия — обледенение, отмечает «Орск». Из неофициальных источников известно, что лайнер не обливали противообледенительной жидкостью. Также рассматривается версия отказа двигателя. По данным flightradar, прямо перед потерей сигнала самолет за минуту снизился с 1900 до 975 метров.

Напомним, самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва – Орск, рухнул в поля под Раменским 11 февраля около 15 часов. Погибли, по предварительным данным, 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В Сети есть видео с места крушения. Возбуждено уголовное дело.