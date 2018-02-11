В Турции госпитализировали более 70 человек с подозрением на сибирскую язву

На севере Турции врачи госпитализировали 73 человека из-за подозрения на заражение сибирской язвой. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, на прошлой неделе в причерноморской провинции Трабзон сибирскую язву нашли у одной из коров. Несмотря на предупреждение властей, ее хозяин зарезал животное и разделил мясо между соседями.

После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту. Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой. Кроме того, одна женщина умерла. У нее также подтвердился этот диагноз, пишет газета.

Карантин в провинции еще не введен, но власти расследуют произошедшее.

В ноябре в Грузии от сибирской язвы умерла 28-летняя жительница Поти