В Турции госпитализировали более 70 человек с подозрением на сибирскую язву
На севере Турции врачи госпитализировали 73 человека из-за подозрения на заражение сибирской язвой. Об этом сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, на прошлой неделе в причерноморской провинции Трабзон сибирскую язву нашли у одной из коров. Несмотря на предупреждение властей, ее хозяин зарезал животное и разделил мясо между соседями.
После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту. Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой. Кроме того, одна женщина умерла. У нее также подтвердился этот диагноз, пишет газета.
Карантин в провинции еще не введен, но власти расследуют произошедшее.
В ноябре в Грузии от сибирской язвы умерла 28-летняя жительница Поти
Источник: «Газета.Ru»