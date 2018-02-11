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11.02.2018 18:44

В Турции госпитализировали более 70 человек с подозрением на сибирскую язву

На севере Турции врачи госпитализировали 73 человека из-за подозрения на заражение сибирской язвой. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, на прошлой неделе в причерноморской провинции Трабзон сибирскую язву нашли у одной из коров. Несмотря на предупреждение властей, ее хозяин зарезал животное и разделил мясо между соседями.

После употребления мяса они почувствовали слабость и тошноту. Обследование показало, что три жителя провинции заражены сибирской язвой. Кроме того, одна женщина умерла. У нее также подтвердился этот диагноз, пишет газета.

Карантин в провинции еще не введен, но власти расследуют произошедшее.

В ноябре в Грузии от сибирской язвы умерла 28-летняя жительница Поти

Источник: «Газета.Ru»


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02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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