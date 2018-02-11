Среди обломков саратовского самолета найден чёрный ящик

Экстренные службы, работающие на месте катастрофы в Московской области 11 февраля, нашли чёрный ящик и тела нескольких погибших. Обломков вертолета, столкновение с которым ранее СМИ озвучивали как вероятную причину трагедии, под деревней Степановское нет.

Кроме того, ряд СМИ опровергает и версию с аварийной посадкой самолета. По данным «Газеты.Ru», следователи уже допросили диспетчера, который вёл борт. По его словам, экипаж не запрашивал аварийную посадку и не сообщал о каких-либо неисправностях. Через две минуты после взлёта на скорости около 600 км/ч капитан перестал выходить на связь, после чего самолёт исчез с радаров.

По словам очевидцев, падению предшествовал громкий хлопок, некоторые сообщают, что видели пламя. Части самолета разбросаны на протяжении километра, вероятней всего, он рассыпался ещё в воздухе.

Напомним, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. «Фонтанка» уже публиковала список погибших, сейчас его официально подтверждает МЧС.

Министр транспорта заявил, что выживших на месте катастрофы нет. Для опознания тел понадобится генетическая экспертиза.