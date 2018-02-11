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11.02.2018 21:41

Яшин поведал о диалоге с гаишником, обиженным на «Крузак» чиновника

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы, оппозиционер Илья Яшин о курьезной ситуации, очевидцем которой он стал в минувшую пятницу. Об этом 11 февраля пишет NEWSru.com.

На Сухаревской площади прямо посреди тротуара припарковался автомобиль какого-то чиновника, а стоявший в нескольких метрах сотрудник ГИБДД с этим не мог ничего поделать. Из-за этого чувства беспомощности правоохранитель был явно не в духе, рассказывает Яшин в Facebook.

Фото: скриншот/Илья Яшин/Facebook.com

"На Сухаревской картина маслом. Прямо на тротуаре нагло припаркован внедорожник с мигалкой и правительственными номерами. Рядом робко мнется сотрудник ДПС", – пишет политик. Яшин решил подойти к гаишнику: "А вы не заметили, что у вас тут автомобиль с нарушением правил припаркован?". Ответ полицейского прозвучал крайне раздраженно: "А что я могу сделать? В выхлопную трубу его т<...>ть?"

– Почему вы так разговариваете? – поинтересовался Яшин.

– Да потому что мне еще только ленивый про этот "Крузак" не сказал! Думаете, мне самому это нравится?

– Ну так составьте протокол, вызовите эвакуатор. Хоть что-нибудь сделайте.

– Ага, протокол. Мне потом знаешь куда этот протокол? Неужели ты думаешь, что если бы я что-то мог сделать, я бы стоял тут? Шел бы сам работать в полицию, раз такой деятельный. Советы давать все умные. А у нас 10 тысяч человек сократили, скоро вообще никого не останется.

О сокращений, упомянутых представителем ГИБДД, Министерство внутренних дел РФ объявило в начале января. В ведомстве назвали процесс "организационно-штатными мероприятиями". Эта инициатива встретила резкую критику со стороны экспертов, которые усомнились в способности камер видеофиксации нарушений на дорогах качественно выполнять функции сотрудников ГИБДД.


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