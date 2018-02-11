Убегающий от Росгвардии петербуржец пытался спрятать 170 граммов наркотиков

Две коричневые плитки общим весом около 170 граммов изъяли у петербуржца в Выборгском районе. Внимание патруля он привлёк из-за резкой смены направления.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, подозрительного молодого человека сотрудники вневедомственной охраны заметили днем 9 февраля возле 37 дома по проспекту Просвещения. При виде патрульной машины он развернулся и ускорил шаг, пытаясь уйти во дворы.

Далеко убежать молодому человеку не удалось, его задержали. В 57 отделе полиции у него из карманов достали две плитки бурого цвета, которые позже эксперты признали наркотиком. Возбуждено уголовное дело.