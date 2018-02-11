СМИ: Пилот самолета, летевшего в Орск, сообщил о неисправности

Пилот самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.

ГУ МЧС по Московской области уточняет место – Раменский муниципальный район, деревня Степановское.

В СМИ, например на портале «Урал56», появились списки погибших пассажиров.

Что касается «почтовой» версии, «подтвержденной» видеозаписью с места крушения, «Почта России» дала очередное разъяснение. Она не имеет отношения к инциденту и вертолетов не использует (напомним, в СМИ звучали предположения, что Ан-148 столкнулся в воздухе с вертолетом).

Наличие на месте крушения конвертов с письмами в «Почте России» объяснили тем, что на борту упавшего самолета находился небольшой мешок с почтовой корреспонденцией весом около 20 килограммов, передает «Лента.ру».

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва – Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Сообщалось также, что судно пропало с радаров в 14:53 по московскому времени.

По предварительным данным Росавиации, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область).

Власти Оренбургской области обещают оказать помощь, в первую очередь психологическую, семьям погибших.