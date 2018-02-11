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Общество
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11.02.2018 17:35

В Оренбурге продается метеорит с «энергией» за 5 млн руб.

В Оренбурге продается метеорит за 5 миллионов рублей. Продавец выставил некий камень массой 25 килограммов, он утверждает, что предмет был найден в районе города Чебаркуль Челябинской области, пишет издание «Урал56».

Фото: скриншот объявления/avito.ru

В своем рекламном объявлении продавец указывает, что «энергия метеорита чувствуется на расстоянии». Является ли этот предмет метеоритом, доподлинно неизвестно, однако цена вызывает определенное удивление.

Стоит отметить, что это не единственный предмет, который называется метеоритом, который выставлен на продажу в Оренбурге. Другой продавец разместил объявление, в котором продает камень массой 500 граммов за 10 тысяч рублей.  

 


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скриншот с сайта youtube

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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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