В Оренбурге продается метеорит с «энергией» за 5 млн руб.

В Оренбурге продается метеорит за 5 миллионов рублей. Продавец выставил некий камень массой 25 килограммов, он утверждает, что предмет был найден в районе города Чебаркуль Челябинской области, пишет издание «Урал56».

Фото: скриншот объявления/avito.ru

В своем рекламном объявлении продавец указывает, что «энергия метеорита чувствуется на расстоянии». Является ли этот предмет метеоритом, доподлинно неизвестно, однако цена вызывает определенное удивление.

Стоит отметить, что это не единственный предмет, который называется метеоритом, который выставлен на продажу в Оренбурге. Другой продавец разместил объявление, в котором продает камень массой 500 граммов за 10 тысяч рублей.