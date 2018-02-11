Австрийский саночник завоевал золото, а казахстанская фристайлистка – бронзу в могуле
Австрийский саночник Давид Гляйршер завоевал золотую медаль Олимпийских игр, а казахстанская фристайлистка Юлия Галышева – бронзу Олимпиады в могуле.
Гляйршер по сумме всех четырех попыток показал время 3 минуты 10,702 секунды. Серебро досталось американцу Крису Маздзеру (+0,026 секунды), бронза — немцу Йоханнесу Людвигу (+0,230), передают СМИ.
Россиянин Роман Репилов занял восьмое место (+0,406). Степан Федоров завершил выступления на 13-м месте, Семен Павличенко стал 14-м.
Французская фристайлистка Перрин Лаффон стала обладателем золотой медали в дисциплине могул на Олимпиаде (78,65 балла). Серебряную медаль завоевала канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56). Бронза у казахстанской спортсменки Юлии Галышевой (77,40).
Россиянки Регина Рахимова и Екатерина Столярова заняли 10 и 11-е места соответственно. Другая фристайлистка Марика Петрахия стала 16-й.