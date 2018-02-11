Китаец устроил резню в торговом центре в Пекине: одна убитая, 12 раненых

Один человек погиб и 12 получили ранения в воскресенье при нападении вооруженного ножом мужчины на посетителей торгового центра в Пекине. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на полицию города.

Около 13:00 по местному времени в торговом центре Joy City в районе Сичэн вооруженный ножом мужчина напал на посетителей. Он был задержан полицией.

"Полиция вместе с прибывшими на место сотрудниками скорой помощи госпитализировала 13 пострадавших, среди них трое мужчин и 10 женщин", – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ранения одной из женщин были смертельными – она скончалась в больнице, другим пострадавшим оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Задержанному мужчине 35 лет, он является уроженцем китайской провинции Хэнань. Подозреваемый сознался в содеянном и заявил, что своими действиями хотел "выразить недовольство". Чем именно был недоволен напавший, полиция не уточняет, передает Reuters.