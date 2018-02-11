Появилось видео с места падения самолета, объясняющее «почтовую» версию

В Сети появились кадры с места авиакатастрофы, случившейся под Раменским в Подмосковье 11 февраля. Они объясняют звучавшие в СМИ версии о том, что разбилось почтовое судно.

«Почтовый! Смотри, почта лежит, письма», – говорит девушка за кадром.

Отметим, что «Почта России» опровергла информацию о падении своего самолета, объяснив, что использует для доставок два самолета ТУ 204 С. Однако позже, когда появились данные о том, что рядом якобы нашли обломки другого судна – видимо, вертолета, СМИ предположили, что почтовым мог быть вертолет.

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На место крушения самолета выехал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает СК. Дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК, на месте работают криминалисты ГУ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Напомним, по данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа.