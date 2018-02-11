СМИ: Рядом с местом крушения самолета нашли обломки другого судна

Появились первые версии крушения самолета в Подмосковье 11 февраля. Вероятно, причиной могло стать столкновение с другим воздушным судном.

Обломки второго судна найдены неподалеку от места падения Ан-148 под Раменским, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным другого источника, это был вертолет.

Советник главы Минтранса Жанна Терехова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что о причинах и обстоятельствах произошедшего говорить еще рано: «Рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть все, что угодно, — человеческий фактор, погодные условия».

Уже обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших. Всего на борту, как мы уже писали, находился 71 человек.

Источник «Ленты.ру» также рассказал, что при падении самолет горел.

В связи с крушением самолета открыта горячая линия: 8-800-775-17-17.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и поручил создать специальную комиссию для расследования трагедии, цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.