Один из водителей, попавших в смертельное ДТП на В.О., был пьян

Два человека в «Мерседесе», который попал в смертельное ДТП на 9-й линии Васильевского острова рано утром 11 февраля, были пьяны. Столкновение произошло с машиной такси.

Как стало известно «Фонтанке», виновником аварии считается водитель «Мерседеса». По предварительным данным, он вылетел на встречную полосу после перекрестка с Большим проспектом и на полном ходу врезался в такси «Шкода».

Звук удара разбудил жителей ближайших домов. Службы прибыли на место в течение 10 минут.

На то, чтобы вырезать тело погибшего водителя «Шкоды», спасателям понадобилось около 20 минут, у него были переломаны все части тела. И водитель, и пассажир «Мерседеса» были пьяны, оба находятся в больнице. Медицинскую помощь оказывают и пассажиру «Шкоды». По предварительной информации, он воспользовался услугами такси.

По данным нашего издания, «Мерседес» был поставлен на учёт несколько месяцев назад.