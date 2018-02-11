Самолет, разбившийся в Подмосковье, в прошлом хранился в Петербурге

Разбившийся в Подмосковье самолет в прошлом выполнял рейсы авиакомпании «Россия». Как выяснила «Фонтанка», судно временно базировалось в Петербурге, – по данным источников, во время хранения перед передачей в сублизинг «Саратовским авиалиниям».

Бортовой номер самолета Ан-148, выполнявшего рейс Москва – Орск и упавшего 11 февраля под Раменским, указан на flightradar – RA-61704.

На портале «Авиафото» сообщается, что он был построен в 2010 году. В 2015 году находился на хранении в Санкт-Петербурге, а в феврале 2017 года поступил в «Саратовские авиалинии».

В марте 2017-го авиационный портал ATO.ru писал о пополнении воздушного парка компании. RA-61704 стал третьим летающим самолетом Ан-148-100B, полученным «Саратовскими авиалиниями» в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех 83-местных машин этого типа с авиакомпанией «Россия». Машина проходила доработки на ВАСО с 9 февраля (более 40 дней) и прилетела в Саратов 24 марта. Незадолго до этого, 16 марта, в аэропорт Саратова из Пулково перелетел самолет Ан-148-100B в ливрее «России» – с регистрационным номером RA-61701, который стал донором для борта RA-61704.

Авиапарк «Саратовских авиалиний» насчитывает 13 судов. В 2017 году пассажиропоток перевозчика составил 750 тысяч пассажиров по 35 направлениям. Компания базируется в Саратове и Красноярске. В ноябре 2011 года «Саратовские авиалинии» на 51 процент стали принадлежать «Аэрофлоту», но пакет акций вскоре был продан частным инвесторам за 290 миллионов рублей. У компании пять самолетов типа Ан-148 (включая разбившийся) в субаренде от «России». Борт рассчитан на 83 пассажира.

Напомним, судно пропало с радаров в 14:53. Фрагменты самолета и тела погибших нашли под Раменским. На борту, по предварительным сведениям, находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.