Упавший самолёт нашли под Раменским. Спасатели идут пешком

На место крушения самолёта, который пропал с радаров через несколько минут после взлёта 11 февраля, выехал министр транспорта Максим Соколов.

Как передают СМИ, спасатели идут к разбившемуся самолету пешком, доехать до места трагедии пока невозможно. Борт упал в Московской области недалёко от Раменского. Сообщается о телах погибших и обломках самолета, разбросанных в радиусе километра. По данным Flightradar, борт пробыл в воздухе две минуты 11 секунд после того, как из Домодедово вылетел в Орск.

По некоторым данным, из 71 человека, находившегося на борту, около 60 – жители Оренбургской области. Самолёт принадлежал «Саратовским авиалиниям». По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Источник ТАСС добавил, что выживших на борту нет.