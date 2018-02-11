Прокуратура Татарстана проверяет школу из-за массового отравления детей

Прокуратура Татарстана 11 февраля начала проверку по факту массового отравления школьников. По данным СМИ, госпитализированы около 30 детей.

По предварительным данным, ЧП произошло в селе Казанбаш Арского района, все отравившиеся дети – ученики одной средней школы, сообщается на сайте прокуратуры.

Будут проверены организация питания детей в школе, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, наличие и подготовка соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания и другие вопросы. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контрольно-надзорных органов и образовательного учреждения, ответственных за организацию питания детей.

«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на особом контроле прокуратуры республики», – отмечается в сообщении.