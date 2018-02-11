Сенату интересно, как Трамп продал Рыболовлеву дом за 95 млн долл., хотя сам купил за 40 млн
Член финансового комитета сената США Рон Вайден попросил Минфин проверить законность сделки по продаже особняка в Палм-Бич, принадлежавшего Дональду Трампу, российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Сенатор нашел подозрительным, что Трамп купил особняк за 41 млн долларов, а спустя всего четыре года продал его российскому олигарху с двойной наценкой – за 95 млн.
"В контексте неустойчивого тогда финансового положения президента я считаю, что продажа недвижимости в Палм-Бич требует дальнейшего изучения <...>. Крайне важно, чтобы конгресс проверил эти деньги и провел тщательное расследование любой потенциальной возможности отмывания средств и других незаконных финансовых операций между президентом США, его партнерами и Россией", – говорится в официальном письме сенатора-демократа от штата Орегон.
Как сообщалось, Трамп купил поместье Maison de L'Amitie площадью 2,5 га в 2004 году примерно за 41 млн долларов. Позже он заявил, что потратил на его реконструкцию 25 млн долларов (эксперты посчитали, что меньше), и в 2006 году выставил на продажу за 125 млн долларов – рекордную на тот момент цену для жилого дома в США. В 2008 году, перед тем как рухнул рынок, миллиардер успел найти покупателя из России в лице владельца "Уралкалия" Рыболовлева. Трамп заявил, что выручил 100 млн долларов. Однако люди, участвовавшие в сделке, уточнили, что она обошлась в 95 млн.
Технически покупателем стала компания County Road Property L.L.C., контролируемая офшорным трастом, за которым, как выяснилось, стоит семья российского миллиардера. Как писали американские СМИ, Рыболовлев никогда не собирался жить в Maison de L'Amitie и начал искать на него нового покупателя едва ли не сразу после сделки с Трампом. По данным брокеров, российский миллиардер тоже хотел продать дом минимум за 125 млн долларов, но желающих не нашлось.
В 2013 году жена Рыболовлева, с которой он на тот момент разводился, заявила, что через офшоры он прячет от нее совместно нажитое имущество, и предъявила иск на полдома в Палм-Бич. Но миллиардер смог отстоять это имущество. В 2016 году он вдруг начал частичный снос поместья, а позже стал продавать его по частям. По последним данным, в декабре 2017 года на месте особняка власти Палм-Бич разрешили построить новый дом, удивив экспертов рынка своей сговорчивостью. Принадлежит ли Рыболовлеву в настоящее время какая-то часть бывшего роскошного владения, точно не известно.
В январе 2018 года Дмитрий Рыболовлев угодил в список из 96 российских олигархов, на которые американские власти распространили персональные санкции за близость к Кремлю.
Как отмечает CNN, представители Трампа и Рыболовлева заявляли, что бизнесмены никогда не встречались лично, но в свете пристрастных расследований связей Трампа с русскими, оппоненты президента США готовы проявить серьезное внимание к любым зацепкам.
Источник: NEWSru.com