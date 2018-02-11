Сенату интересно, как Трамп продал Рыболовлеву дом за 95 млн долл., хотя сам купил за 40 млн

Еще
02:36 12.02.2018
Пришлите свою новость!
01:20
Об ошибках в науке расскажут Панчин и Водовозов
00:14
Падение самолета в Подмосковье попало на видео. Частиц взрывчатки не найдено
11/02
На Достоевского разбился человек, весь двор в крови
11/02
Сокамерницы избили арестованную в США россиянку до слепоты
11/02
«Шопинг»-ДТП в Петербурге: со столбом и с тележкой для продуктов
11/02
Тренеры поругались из-за саней и помешали российскому олимпийцу победить
11/02
Российские телеканалы меняют сетку вещания после крушения Ан-148
11/02
Грузовики с трассы М-11 блокируют две колонии в Ленобласти
11/02
Семья петербуржца подтвердила, что он собирался лететь на разбившемся самолете
11/02
Яшин поведал о диалоге с гаишником, обиженным на «Крузак» чиновника
11/02
Оргкомитет Олимпиады предупредил о похолодании в Пхенчхане
11/02
Житель Сочи рассказал, что отказался от полета в Орск в последний момент
11/02
Пациент, доставленный по скорой, избил медсестру в больнице Кронштадта
11/02
Россия 11-я в медальном зачете Олимпиады после двух дней
11/02
Лавров объяснил, почему Россия не признает ДНР и ЛНР: "Мы все-таки люди слова"
11/02
Двукратный чемпион Англии Самир Насри может перейти в «Зенит»
11/02
Петербургу предлагают три памятника – для центра и Кронштадта
11/02
Среди пассажиров упавшего самолета называют петербуржца
11/02
В Турции госпитализировали более 70 человек с подозрением на сибирскую язву
11/02
Маршрутка на Загородном врезалась в здание ВМА
11/02
Среди обломков саратовского самолета найден чёрный ящик
11/02
Убегающий от Росгвардии петербуржец пытался спрятать 170 граммов наркотиков
11/02
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в первом матче Олимпиады
11/02
СМИ: Пилот самолета, летевшего в Орск, сообщил о неисправности
11/02
В Оренбурге продается метеорит с «энергией» за 5 млн руб.
11/02
Австрийский саночник завоевал золото, а казахстанская фристайлистка – бронзу в могуле
11/02
Лавров: ПРО США окружают Россию и нацеливаются на Китай
11/02
Появилось видео с места падения самолета, объясняющее «почтовую» версию
11/02
Китаец устроил резню в торговом центре в Пекине: одна убитая, 12 раненых
11/02
«Лесная» открыта, нашёлся хозяин сумки
11/02
СМИ: Рядом с местом крушения самолета нашли обломки другого судна
11/02
«Лесная» закрыта на вход и выход
11/02
Один из водителей, попавших в смертельное ДТП на В.О., был пьян
11/02
Самолет, разбившийся в Подмосковье, в прошлом хранился в Петербурге
11/02
Упавший самолёт нашли под Раменским. Спасатели идут пешком
11/02
Прокуратура Татарстана проверяет школу из-за массового отравления детей
11/02
В Подмосковье упал самолет с пассажирами
11/02
В Петербурге покажут финские короткометражки
11/02
Сделана самая далекая космическая фотография
11/02
Сенату интересно, как Трамп продал Рыболовлеву дом за 95 млн долл., хотя сам купил за 40 млн
11/02
Российский вратарь в матче НХЛ поймал шайбу не глядя
11/02
После ДТП на Кондратьевском очевидцы разглядели «ухмылку» у служебной «Лады»
11/02
«Озерки» открыли для пассажиров
11/02
Ракета «Союз-2.1а» не смогла стартовать с Байконура – не в первый раз
11/02
В Сети показали дом самого образованного человека в Дагестане
11/02
На платформе «Озерков» нашли бесхозный предмет
11/02
Турция сообщает о новых потерях в Сирии и о десятках ликвидированных боевиков
11/02
На улицах Хельсинки распространяется смертельный наркотик
11/02
Пожар на Кушелевской дороге: черный дым и пламя на 200 кв. м
11/02
В тюрьме на Лебедева с пристрастием отвернули колпачки тюбиков с джемом
11/02
Норвежский лыжник стал чемпионом, устроив завал с россиянами
11/02
У сторонника Навального ночью в багажнике машины отыскали коробки с листовками
11/02
Банкоматы Райффайзенбанка не работают по всей России
11/02
Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку
11/02
МОК: Россияне «чистые», но будут неожиданные допинг-пробы
11/02
Трижды судимый за угрозу убийством петербуржец наставил на дочь ружьё
11/02
С крыши психбольницы в Петербурге упал промышленный альпинист
11/02
Украинец услышал «призыв» Путина принять Конституцию и расхотел жить
11/02
На КИМа в зоне разлива горячей воды оказался автомобиль
11/02
США поддерживают Израиль: «Злостные действия» Ирана угрожают всему региону
11/02
Почтовые услуги подорожают
11/02
17-летний сноубордист сенсационно принес США первое золото Игр-2018
11/02
В ЦРУ опровергли выплату россиянину 100 тыс. долл. за компромат на Трампа
11/02
Губернатор сможет увольнять чиновников, подозреваемых в коррупции
11/02
Фигурное катание на Олимпиаде: Боброва и Соловьев третьи, Медведева первая
11/02
В аварии на В.О. погиб человек, есть пострадавшие
11/02
Барабанные шоу встретятся на одной сцене
11/02
Геолог научит детей добывать золото
11/02
Ученые-джедаи привезут в Петербург пингвинопитека
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
11.02.2018 14:48

Сенату интересно, как Трамп продал Рыболовлеву дом за 95 млн долл., хотя сам купил за 40 млн

Член финансового комитета сената США Рон Вайден попросил Минфин проверить законность сделки по продаже особняка в Палм-Бич, принадлежавшего Дональду Трампу, российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Сенатор нашел подозрительным, что Трамп купил особняк за 41 млн долларов, а спустя всего четыре года продал его российскому олигарху с двойной наценкой – за 95 млн.

"В контексте неустойчивого тогда финансового положения президента я считаю, что продажа недвижимости в Палм-Бич требует дальнейшего изучения <...>. Крайне важно, чтобы конгресс проверил эти деньги и провел тщательное расследование любой потенциальной возможности отмывания средств и других незаконных финансовых операций между президентом США, его партнерами и Россией", – говорится в официальном письме сенатора-демократа от штата Орегон.

Как сообщалось, Трамп купил поместье Maison de L'Amitie площадью 2,5 га в 2004 году примерно за 41 млн долларов. Позже он заявил, что потратил на его реконструкцию 25 млн долларов (эксперты посчитали, что меньше), и в 2006 году выставил на продажу за 125 млн долларов – рекордную на тот момент цену для жилого дома в США. В 2008 году, перед тем как рухнул рынок, миллиардер успел найти покупателя из России в лице владельца "Уралкалия" Рыболовлева. Трамп заявил, что выручил 100 млн долларов. Однако люди, участвовавшие в сделке, уточнили, что она обошлась в 95 млн.

Технически покупателем стала компания County Road Property L.L.C., контролируемая офшорным трастом, за которым, как выяснилось, стоит семья российского миллиардера. Как писали американские СМИ, Рыболовлев никогда не собирался жить в Maison de L'Amitie и начал искать на него нового покупателя едва ли не сразу после сделки с Трампом. По данным брокеров, российский миллиардер тоже хотел продать дом минимум за 125 млн долларов, но желающих не нашлось.

В 2013 году жена Рыболовлева, с которой он на тот момент разводился, заявила, что через офшоры он прячет от нее совместно нажитое имущество, и предъявила иск на полдома в Палм-Бич. Но миллиардер смог отстоять это имущество. В 2016 году он вдруг начал частичный снос поместья, а позже стал продавать его по частям. По последним данным, в декабре 2017 года на месте особняка власти Палм-Бич разрешили построить новый дом, удивив экспертов рынка своей сговорчивостью. Принадлежит ли Рыболовлеву в настоящее время какая-то часть бывшего роскошного владения, точно не известно.

В январе 2018 года Дмитрий Рыболовлев угодил в список из 96 российских олигархов, на которые американские власти распространили персональные санкции за близость к Кремлю.

Как отмечает CNN, представители Трампа и Рыболовлева заявляли, что бизнесмены никогда не встречались лично, но в свете пристрастных расследований связей Трампа с русскими, оппоненты президента США готовы проявить серьезное внимание к любым зацепкам.

Источник: NEWSru.com


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
СК «Полис Групп»
05.02.2018 17:16

ЖК «ПаркЛэнд» аккредитован еще одним банком

– «Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.
Строительный холдинг «ПСК»
05.02.2018 09:36

Клубный дом Look аккредитован еще одним банком

В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01

Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020

1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сенату интересно, как Трамп продал Рыболовлеву дом за 95 млн долл., хотя сам купил за 40 млн
Почтовые услуги подорожают
Кадыров рассказал о покупке криптовалюты
Банк России понизил ключевую ставку
Биткоин замер на отметке в восемь тысяч долларов
ЦБ советует банкам удешевлять кредиты
Курс доллара обновил годовой максимум
Греф: Сотрудники Сбербанка майнят на рабочем месте
Биткоин начал расти после обвала
Глава Минфина США: Новые санкции не повлияют на госдолг России
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Экономическое штормовое предупреждение
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Кому выгоден кешбэк: банку или клиенту?
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Падение самолета в Подмосковье попало на видео. Частиц взрывчатки не найдено

Один из водителей, попавших в смертельное ДТП на В.О., был пьян

скриншот с сайта youtube

Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора

Новости компаний
СК «Полис Групп»
05.02.2018 17:16
ЖК «ПаркЛэнд» аккредитован еще одним банком
– «Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.
Строительный холдинг «ПСК»
05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
СК «Полис Групп»
02.02.2018 17:10
Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»
В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
RBI
01.02.2018 13:45
Группа RBI: новое лицо знакомых брендов
В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
Designed by Freepik
30.01.2018 16:39
Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.