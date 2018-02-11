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11.02.2018 15:01

Сделана самая далекая космическая фотография

Автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons сфотографировала космическое пространство, находясь от Земли на расстоянии 6,12 миллиарда километров. Тем самым был побит рекорд аппарата Voyager-1, который сделал снимок космоса, удалившись от нашей планеты на 6,05 миллиарда километров. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

New Horizons удалось запечатлеть несколько объектов пояса Койпера — области Солнечной системы, которая находится за орбитой Нептуна на расстоянии 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна дистанции от Солнца до Земли). Пояс состоит из малых тел, включающих в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет, к которым относится Плутон. Камера Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) сфотографировала 2012 HZ84 и 2012 HE85, получив изображение в условных цветах.

Ожидается, что в 2019 году New Horizons достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

Миссия New Horizons — проект НАСА. Затраты на его осуществление превышают 600 миллионов долларов. Аппарат был запущен в космос 19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Основной задачей New Horizons было изучение Плутона и его спутника Харона.

Источник: «Лента.ру»


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