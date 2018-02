Сделана самая далекая космическая фотография

Автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons сфотографировала космическое пространство, находясь от Земли на расстоянии 6,12 миллиарда километров. Тем самым был побит рекорд аппарата Voyager-1, который сделал снимок космоса, удалившись от нашей планеты на 6,05 миллиарда километров. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

New Horizons удалось запечатлеть несколько объектов пояса Койпера — области Солнечной системы, которая находится за орбитой Нептуна на расстоянии 55 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна дистанции от Солнца до Земли). Пояс состоит из малых тел, включающих в себя лед, метан и аммиак, а также карликовых планет, к которым относится Плутон. Камера Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) сфотографировала 2012 HZ84 и 2012 HE85, получив изображение в условных цветах.

Ожидается, что в 2019 году New Horizons достигнет планетоида 2014 MU69 на расстоянии 1,6 миллиарда километров от Плутона в поясе Койпера. Миссия New Horizons должна завершиться в середине 2020-х годов.

3.79 billion miles from Earth, #NewHorizons snapped these images of a pair of Kuiper Belt objects, making them the farthest images ever taken by a spacecraft!



