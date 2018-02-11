Российский вратарь в матче НХЛ поймал шайбу не глядя

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингс» поймал шайбу, выставив ловушку за спиной. Видео опубликовано на сайте лиги.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар бросил с острого угла, но Василевский выставил ловушку за спиной и спас ворота. Встреча завершилась победой «Тампы-Бэй» со счетом 4:3. Российский голкипер совершил 44 сейва и был признан лучшим игроком матча.

Болельщики в соцсетях хвалили Василевского, отмечая его невероятное спасение в эпизоде с броском Копитара. «Спасение года! Вне всяких сомнений! Я так рад, что это увидел», — написал один из фанатов «Лайтнинг» в Twitter.

После 55 матчей «Тампа-Бэй» с 79 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Кингс» с 65 очками занимают восьмую строчку в таблице Западной конференции.