Ракета «Союз-2.1а» не смогла стартовать с Байконура – не в первый раз

Запуска космического грузовика «Прогресс-МС08» с Байконура 11 февраля отменен. Такое происходит не первый раз.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату – 13 февраля», – сообщается на сайте Роскосмоса.

Старт отменили в последний момент. Он был назначен на 11 час. 58 мин. 45 сек. мск. Все было готово к старту, от ракеты отошла мачта обслуживания, однако пуск не состоялся, обслуживающий персонал космодрома вызван к стартовой площадке, передавала «Газета.Ru».

Предположительно, причиной нештатной ситуации стали проблемы в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1А», которые могут быть связаны с ошибкой компьютера системы управления, объясняет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник ТАСС рассказал, что пуск перенесен из-за нестыковки бортовой и наземной частей БЦВС (бортовой центральной вычислительной системы). «Ситуация аналогична октябрьскому пуску «Прогресса МС-07», — уточнил он.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сослался на неполадки бортовой вычислительной машины: «Бортовая цифровая вычислительная машина (ЦВМ) передала точно такие же данные, как в прошлый раз, видимо, причина в неполадках с ЦВМ».

Кораблю «Прогресс МС-08» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, который должен был состояться 13 октября 2017 года, также переносили​ на следующий день – якобы из-за технических неполадок с электрикой или системой управления на ракете. 14 октября ракета-носитель была успешно запущена к МКС, напоминает РБК.

Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома Восточный также был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. Тогда не закрылся дренажный шлюз. За взлетом ракеты следил президент России Владимир Путин. После запуска он объявил выговор вице-премьеру России Дмитрию Рогозину, строгий выговор гендиректору Роскосмоса Игорю Комарову, а также постановление о неполном служебном соответствии руководителю НПО автоматики Леониду Шалимову.