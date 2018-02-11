Политические игры

Можно ли разоблачить Трампа, а потом выиграть вместе с Путиным золото Олимпиады? Сначала вернуть Пучдемона в Испанию, а потом помочь Ким Чен Ыну в его борьбе за мировое господство? И всё – не выходя из дома? «Фонтанка» выяснила, как это сделать при помощи компьютерных игр.

Испанцы играют в Пучдемона, а Трампа в Иране «заставляют» уворачиваться от бомб, Ким Чен Ын «уничтожает» Америку, а в России стараются не шутить с Путиным и строят демократию без «Патриарха», но зато с «Собчак» и «Медведевым». «Фонтанка» собрала самые забавные компьютерные игры, в которых используются образы известных политиков, а заодно поговорила с разработчиком одной из самых популярных в России мобильных игр «про политику» под названием «Демократия».

Пучдемон Гоу

На днях группа разработчиков с испанского острова Майорка представила бесплатную мобильную игру Puigdemont Go. Сюжет игры очень прост: пользователи должны помочь главному герою, который напоминает экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, вернуться на родину.

Напомним, в настоящее время Пучдемон находится в Брюсселе, где он скрывается от испанских властей, которые обвиняют его в мятеже.

В конце января глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил журналистам об усилении охраны границ, а также о том, что испанские полицейские готовы найти «мятежника Пучдемона» даже в багажнике машины. Теперь, благодаря простенькой игрушке, сторонники экс-главы Каталонии, а также и сам Пучдемон могут потренироваться преодолевать всевозможные препятствия на пути к независимости.

Дональд спасает Америку

Самой большой популярностью среди производителей компьютерных игр пользуется президент США Дональд Трамп. В одной игре похожий на Трампа персонаж предстает под именем Рональд Рамп. Задача игрока – спасти Рампа от пули киллера. В другой -виртуальный Трамп пытается пройти границу, а пользователям необходимо его опознать и не пропустить. Есть игры, где Трампу подбирают прически, а есть и такие, в которых Трамп – это и вовсе не человек, а мексиканская пиньята, по которой пользователи лупят палкой.

В названии одной из самых известных игр «про Трампа» «Make America Great Again: The Trump Presidency» дословно повторяется предвыборный трамповский лозунг «Сделаем Америку снова великой». В этой популярной игре главный герой летает на вертолете, сметает на своем пути многочисленных противников и делает все, чтобы воплотить в жизнь свой предвыборный девиз.

Боевые единороги Ким Чен Ына

Американские разработчики выпускают игры не только о Трампе. Прообразом главного героя аркадного ретро-шутера Glorious Leader стал Ким Чен Ын, который сражается с американской армией. Игровой абсурд доходит до того, что в некоторых стадиях играющим за северокорейского лидера геймерам приходится скакать на единороге или плыть на сказочном дельфине.

Не шутите с Путиным

Браузерная игра «Не шутите с Путиным» – это полная калька с американской игры Politricks. Главное различие – в героях (в американской версии главный персонаж похож на Барака Обаму).

В «Не шутите с Путиным» игрокам предстоит передвигаться на сегвее, собирать российские флаги и перепрыгивать ЛГБТ-митинги.

Шутите с Путиным

Еще одна браузерная игра (то есть онлайн-игра, в которую можно играть прямо в браузере при наличии стандартного флеш-плеера) выглядит довольно актуально в свете стартовавшей в южнокорейском Пхенчхане Олимпиады.

Создатель Putin's Olympic Game, голландец Робин Рас выпустил эту игру четыре года назад – специально к Олимпиаде в Сочи. Сообщалось, что эта простенькая флэш-игрушка является своеобразным протестом против ущемления прав представителей российского ЛГБТ-сообщества. Персонаж, напоминающий президента России, разъезжает по льду, как фигуристка. Задача игрока – наловить, как можно больше летящих из зала сувениров.

Разоблачи Трампа

И снова Трамп. И снова довольно жесткая сатира на американского президента. В Финляндии разработали игру «Трамп против Науки» (или Trump VS Science). В этой простой и забавной игре геймеры в довольно грубой форме могут опровергнуть разнообразные высказывания Трампа, которыми он то и дело отмечается в своем Твиттере. Как сообщают разработчики игры, с момента ее выхода Трампа «разоблачили» порядка 5 млн. раз.

Создатели игры припомнили американскому президенту и его опрометчивый «твит» о пользе глобального потепления, и спорные высказывания о вреде прививок и сокращении расходов на "низкорентабельные возобновляемые источники энергии".

Игры, главный герой которых очень напоминает Трампа, разрабатываются не только в Америке и Европе. Иранская компания Studio Hiva представила онлайн-игру http://games4web.ir/trumpet/, в которой любой желающий может попробовать спасти единственного персонажа от падающих с неба денег, кирпичей, ракет, бомб с надписью "Северная Корея", а также шариков с надписью "СМИ".

Помоги Сноудену

Не только главы государств привлекают внимание разработчиков политических компьютерных игр. Во флэш-игре «Эдвард Сноуден Ликс» пользователям предлагается сыграть за бывшего агента ЦРУ и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США, информатора Эдварда Сноудена.

Геймеры помогают Сноудену копировать секретные материалы с компьютеров головного офиса АНБ, скрываться от камер видеонаблюдения и прятаться за американским флагом от агентов безопасности

Великая «Демократия»

Самая известная на постсоветском пространстве игра, в основе которой лежит реальная политика и в которой используются образы известных политиков, бизнесменов, а также уйма других узнаваемых персонажей – это игра на логику под громким названием «Демократия». Правила просты и увлекательны – надо, как можно дольше держать игровое поле свободным, совмещая различных героев в разнообразные комбинации и, тем самым, сокращая количество занимающих клетки «фигур».

«Демократия» была создана белорусской компанией «НескинСофт» в 2011 году. Как рассказал «Фонтанке» один из создателей этой игры Сергей Нескин, с тех пор их неоднократно обвиняли в том, что игра была выпущена по заказу Госдепа, Навального или его Фонда борьбы с коррупцией. «На самом деле, мы просто выразили свою политическую позицию. В России проблемы с коррупцией, бюджеты пилятся, права человека нарушаются. Игра, в первую очередь, об этом, и делали мы ее для души, без каких-либо особых инвестиций», – рассказывает Нескин.

По словам разработчика, за годы своего существования в «Демократию» поиграло порядка 1 млн. чел. «Мы стараемся соответствовать жизни. Постоянно разрабатываем обновления и вводим новых персонажей, – рассказывает глава «НескинСофта». «Например, был у нас персонаж «Патриарх». Теперь его нет. Уже не так актуален, как раньше. Зато «Собчак» с нами чуть ли не со времен «Дома-2», но теперь ее персонаж сильно изменился и внешне, и по игровому функционалу», – говорит один из отцов «Демократии».

«В нашей игре практически любого персонажа можно поместить в тюрьму. Хоть «Дзюдоиста», хоть «Навального». Можно инквизицией «уничтожить» Pussy Riot. Можно «закинуть» чиновников в котел или «распилить» бюджет, – описывает «Демократию» Сергей Нескин, а потом вспоминает одну из многочисленных претензий, которые начали поступать разработчикам игры сразу же после ее выхода.

«Раньше в игре можно было распилить персонажа в халате, которого многие игроки называли «Иисусом». Тогда к нам обратился один пастор, который попросил исключить из игры эту опцию, и мы сделали другую «ачивку» (от англ. achievements – «награда», «успех», в играх означает вознаграждение за удачный ход или комбинацию – прим. «Фонтанки»). Теперь при попытке распилить «Иисуса» игрок удостаивается звания «Иуды», – смеется Нескин.

«Заработали мы на «Демократии» не сказать, чтобы очень много, – признается разработчик, – Для нас это был скорее очень мощный промопроект, который помог в продвижении других наших продуктов». «Например, после «Демократии», – продолжает собеседник «Фонтанки», – Мы выпустили игру без малейшего политического подтекста. Называется «Беги, Лола, беги». Сначала вместо Лолы героем игры должен был стать Коля, но, как мы знаем, у главы Белоруссии сына так зовут, и мы решили лишний раз не рисковать», – завершает свой рассказ один из создателей «Демократии».

Даниил Ширяев, "Фонтанка.ру"