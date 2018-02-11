В Сети показали дом самого образованного человека в Дагестане

В Сеть попали фотографии особняка экс-министра образования Дагестана Шахабаса Шахова, арестованного вместе с другими чиновниками по подозрению в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Интерьеры некоторых комнат бывшего госслужащего больше напоминают будуары, других – залы дворца, но размах и тяга к прекрасному заметны в каждой детали. Подробности и фото – на 47news.

Напомним, накануне заместитель генпрокурора сообщил о «массовом» сокрытии преступлений в Дагестане.