Турция сообщает о новых потерях в Сирии и о десятках ликвидированных боевиков

В турецком генштабе сообщили об 11 погибших за сутки военнослужащих в сирийском Африне. О ликвидации боевиков заявили и турецкие, и египетские власти, сообщает 11 февраля СМИ.

«Еще четыре наших боевых товарища погибли 10 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь», двое получили ранения», — сказали в генштабе (цитата по РИА Новости). О гибели семи человек сообщалось накануне. Двое разбились при крушении вертолета на границе с Сирией. Пятеро погибли в районе населенного пункта Шейх Хороз в результате детонации боезапаса танка Leopard-2 после попадания в него ракеты из ПТУР «Фагот» – в результате взрыва у танка сорвало башню, пишет «Газета.Ru».

Власти Турции также отчитались о ликвидации 86 боевиков за сутки в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает Anadolu.

«ВВС Турции 10 февраля при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили 19 целей – укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и «Исламского государства». Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 86 террористов, с начала операции – 1266», – заявили в генштабе.

Что касается Египта, военнослужащие этой страны заявили о ликвидации 16 боевиков в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также об уничтожении складов оружия и подпольной лаборатории по производству взрывчатки.

«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами. Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», — цитирует «Газета.Ru» сообщение.