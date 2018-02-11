Еще
14:35 11.02.2018
Новость часа
14:07
«Озерки» открыли для пассажиров
Пришлите свою новость!
14:20
После ДТП на Кондратьевском очевидцы разглядели «ухмылку» у служебной «Лады»
14:07
«Озерки» открыли для пассажиров
14:00
Ракета «Союз-2.1а» не смогла стартовать с Байконура – не в первый раз
13:47
В Сети показали дом самого образованного человека в Дагестане
13:32
На платформе «Озерков» нашли бесхозный предмет
13:18
Турция сообщает о новых потерях в Сирии и о десятках ликвидированных боевиков
13:05
На улицах Хельсинки распространяется смертельный наркотик
12:50
Пожар на Кушелевской дороге: черный дым и пламя на 200 кв. м
12:45
В тюрьме на Лебедева с пристрастием отвернули колпачки тюбиков с джемом
12:35
Норвежский лыжник стал чемпионом, устроив завал с россиянами
12:23
У сторонника Навального ночью в багажнике машины отыскали коробки с листовками
12:11
Банкоматы Райффайзенбанка не работают по всей России
12:00
Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку
11:47
МОК: Россияне «чистые», но будут неожиданные допинг-пробы
11:34
Трижды судимый за угрозу убийством петербуржец наставил на дочь ружьё
11:20
С крыши психбольницы в Петербурге упал промышленный альпинист
11:07
Украинец услышал «призыв» Путина принять Конституцию и расхотел жить
10:54
На КИМа в зоне разлива горячей воды оказался автомобиль
10:47
США поддерживают Израиль: «Злостные действия» Ирана угрожают всему региону
10:35
Почтовые услуги подорожают
10:23
17-летний сноубордист сенсационно принес США первое золото Игр-2018
10:12
В ЦРУ опровергли выплату россиянину 100 тыс. долл. за компромат на Трампа
10:00
Губернатор сможет увольнять чиновников, подозреваемых в коррупции
09:38
Фигурное катание на Олимпиаде: Боброва и Соловьев третьи, Медведева первая
08:40
В аварии на В.О. погиб человек, есть пострадавшие
02:19
Барабанные шоу встретятся на одной сцене
02:06
Геолог научит детей добывать золото
01:47
Ученые-джедаи привезут в Петербург пингвинопитека
01:32
Алексей Кузнецов представит на фестивале гитарного джаза новую пластинку
01:16
Kraftwerk перенесёт всех в 3D-реальность
10/02
В Новой Зеландии умер 40-летний гусь, который половину жизни провел с лебедем
10/02
На Яве в ДТП с мотоциклом погибли 27 человек
10/02
«Улица Дыбенко» закрыта на вход и выход
10/02
Следы изъять не получилось: в соцсетях показали нелепую справку казанской полиции
10/02
Заместитель генпрокурора сообщил о «массовом» сокрытии преступлений в Дагестане
10/02
Редкие «Жигули» разбили в массовом ДТП на Бабушкина
10/02
Отец Марии Захаровой рассказал о «блате» дочери
10/02
В США форму россиян назвали самой стильной на Олимпиаде
10/02
Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео
10/02
В аэропорту Хельсинки семьи с детьми проходят досмотр с муми-троллями
10/02
Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
10/02
За выходной в Петербурге нашли больше нарушений в очистке крыш, чем в будни
10/02
От разъярённой толпы двое на Думской спасались бегством
10/02
В аэропорту Хельсинки эвакуировали самолёт из-за угрозы взрыва
10/02
Россия – шестая в медальном зачете Олимпиады по итогам дня
10/02
Создан самый крепкий в мире джин
10/02
На Энгельса маршрутка и трамвай столкнулись «лбами»
10/02
В Башкирии найдены крупные залежи серебра и золота
10/02
Настя Рыбка назначила встречу Путину
10/02
Ученикам московской школы запретили выходить в туалет без справки
10/02
Британский таблоид пугает «новым секретным оружием» России
10/02
Россия и Эстония обменялись "шпионами"
10/02
Мутко: Елистратов показал, что нас мало, но мы в тельняшках
10/02
Двухэтажный автобус опрокинулся в Гонконге, погибли почти 20 человек
10/02
Кадыров рассказал о покупке криптовалюты
10/02
Сторонников Навального задержали в Петербурге за незаконную агитацию
10/02
Москвичи убедились, что заставить жилищников убрать снег можно, написав одно слово
10/02
В петербургский секс-шоп пришли с пистолетом – за деньгами и лубрикантом
10/02
Елистратов: Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых мерзко отстранили
10/02
На Комсомола автомобиль приехал в дом
10/02
Сотрудника ДПС угонщики били кастетом
10/02
Ремонт трубы на Шевченко завершен
10/02
Хакеры атаковали серверы Олимпиады
10/02
На свободе оставлен петербуржец, из-за которого девочка пыталась уйти из жизни
10/02
Первую олимпийскую медаль для России завоевал шорт-трекист
10/02
В Ленобласти до минус 12 и продолжение потопа в Отрадном
10/02
ДК «Выборгский» «минировал» подросток
10/02
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства
10/02
«Проспект Большевиков» открыт для пассажиров
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
11.02.2018 13:18

Турция сообщает о новых потерях в Сирии и о десятках ликвидированных боевиков

В турецком генштабе сообщили об 11 погибших за сутки военнослужащих в сирийском Африне. О ликвидации боевиков заявили и турецкие, и египетские власти, сообщает 11 февраля СМИ.

«Еще четыре наших боевых товарища погибли 10 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь», двое получили ранения», — сказали в генштабе (цитата по РИА Новости). О гибели семи человек сообщалось накануне. Двое разбились при крушении вертолета на границе с Сирией. Пятеро погибли в районе населенного пункта Шейх Хороз в результате детонации боезапаса танка Leopard-2 после попадания в него ракеты из ПТУР «Фагот» – в результате взрыва у танка сорвало башню, пишет «Газета.Ru».

Власти Турции также отчитались о ликвидации 86 боевиков за сутки в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает Anadolu.

«ВВС Турции 10 февраля при воздушных атаках в ходе операции «Оливковая ветвь» поразили 19 целей – укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и «Исламского государства». Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 86 террористов, с начала операции – 1266», – заявили в генштабе.

Что касается Египта, военнослужащие этой страны заявили о ликвидации 16 боевиков в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также об уничтожении складов оружия и подпольной лаборатории по производству взрывчатки.

«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами. Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», — цитирует «Газета.Ru» сообщение.

Справка:

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Озерки» открыли для пассажиров
На платформе «Озерков» нашли бесхозный предмет
Турция сообщает о новых потерях в Сирии и о десятках ликвидированных боевиков
Пожар на Кушелевской дороге: черный дым и пламя на 200 кв. м
В тюрьме на Лебедева с пристрастием отвернули колпачки тюбиков с джемом
Американец избил медведя, чтобы спасти свою собаку
Трижды судимый за угрозу убийством петербуржец наставил на дочь ружьё
С крыши психбольницы в Петербурге упал промышленный альпинист
Украинец услышал «призыв» Путина принять Конституцию и расхотел жить
На КИМа в зоне разлива горячей воды оказался автомобиль
Потолок натянули до взрыва
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Когда посадка оповещает о посадках
Девять жизней по встречной
Как блондинка Андрей разбила сердце ФСО
Служба доставки уголовных дел
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Форшмак от ФСИН: Таксисту не понравилось возить пьяного полковника
Как Петербургу свет потушили
Православные пули летят мимо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Виват, субмарины!: От деревянной бочки до атомного реактора

"ДТП и ЧП"

Пожар на Кушелевской дороге: черный дым и пламя на 200 кв. м

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В Измайловском соборе почтили память погибшего в Сирии летчика

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.