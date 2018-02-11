В тюрьме на Лебедева с пристрастием отвернули колпачки тюбиков с джемом

Сотрудники следственного изолятора №4 на ощупь определили лишнее в упаковках с джемом и майонезом, принесенных петербурженкой своему арестованному сыну. В результате появилось еще одно уголовное дело, но вначале нужно было попотеть над носиками.

По информации «Фонтанки», 11 февраля Следственным управлением УМВД по Калининскому району было возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением наркотиков в одной из посылок, поступивших 9 февраля в следственный изолятор регионального УФСИН на улице Лебедева. По данным нашего издания, сотрудники учреждения нашли запрещенное, когда мать 20-летнего арестованного Валеры принесла ему передачу.

Во время осмотра сотрудница почувствовала, что в упаковках с джемом и майонезом находится что-то лишнее. После чего ей и пришлось постараться, так как колпачки были приклеены к пакетам. Все же оттуда достали 10 граммов психотропного вещества.

Как водится в таких случаях, женщина сообщила, что посылку готовили друзья сына, а она не в курсе. Что касается самого Валеры, то он попал в камеру 27 января этого года, а обвиняют его в незаконном хранении тех же наркотиков, но в крупном размере.