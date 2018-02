Норвежский лыжник стал чемпионом, устроив завал с россиянами

Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане 11 февраля, россиянин Денис Спицов стал четвертым, сообщает «Лента.ру».

Крюгер преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 20 секунд. На старте гонки он упал и свалил двух россиян, Андрея Ларькова и Дениса Спицова. «Серебро» и «бронзу» взяли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю (плюс 8,0 секунды) и Ханс-Кристер Холунд (плюс 9,9 секунды).

Norway sweep the podium!

Norwegians Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund take all three medals in cross country skiing men's 2 x 15km skiathlon in PyeongChang Olympics. #PyeongChang2018 #olympics pic.twitter.com/DifXKVcXrB