Норвежский лыжник стал чемпионом, устроив завал с россиянами

Норвежский лыжник Симен Крюгер выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане 11 февраля, россиянин Денис Спицов стал четвертым, сообщает «Лента.ру».

Крюгер преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 20 секунд. На старте гонки он упал и свалил двух россиян, Андрея Ларькова и Дениса Спицова. «Серебро» и «бронзу» взяли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю (плюс 8,0 секунды) и Ханс-Кристер Холунд (плюс 9,9 секунды).

Norway sweep the podium!

Norwegians Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund take all three medals in cross country skiing men's 2 x 15km skiathlon in PyeongChang Olympics. #PyeongChang2018 #olympics pic.twitter.com/DifXKVcXrB — China Xinhua News (@XHNews) February 11, 2018

Спицов пришел к финишу четвертым, его отставание от чемпиона – 12,7 секунды, а от третьего места – 2,8 секунды. Другие россияне не вошли в двадцатку сильнейших.

«Если бы мне перед гонкой об этом сказали (о том, что он займет четвертое место. – Прим. ред.), я бы просто посмеялся и не поверил всему этому, – рассказал Спицов после гонки журналистам (цитата по LiveResult). – Да, это падение повлияло, пришлось много отыгрывать, поскольку получилось, что со старта мы ушли последними. Хорошо, что темп гонки был средним, и удавалось закрывать просвет».

21-летний Денис Спицов дебютировал на Олимпийских играх. До этого высоких результатов он добивался только на молодежном уровне.

10 февраля шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую российскую медаль Олимпиады в Пхенчхане. Он стал третьим на дистанции 1500 метров. «Золото» выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, «серебро» досталось голландцу Шинки Кнегту.