У сторонника Навального ночью в багажнике машины отыскали коробки с листовками

Около 24 тысяч листовок с призывом не ходить на выборы забрали полицейские из автомобиля петербуржца.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 10 февраля водителя остановил экипаж ППС возле 15 дома по Хасанской улице. В багажнике оказались коробки с листовками. Владельцу «Ауди» пришлось отдать найденное в обмен на протокол за нарушение предвыборной агитации: на листовках нет выходных данных.

Напомним, в тот же день за распространение этих листовок на Сенной площади были задержаны четверо молодых людей. Все они получили протоколы по той же статье.