МОК: Россияне «чистые», но будут неожиданные допинг-пробы

Российские спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры в Пхенчхан, «чистые», но бдительность терять нельзя, это «группа высокого риска». Об этом на пресс-конференции заявил директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт, передает 11 февраля РИА Новости.

«Олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание и до Игр, и сейчас. Одна из сложностей была в том, что работа комиссий МОК заключалась в том, чтобы отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений. Прибывшие в Пхенчхан россияне «чистые», но бдительность терять нельзя, как показывает история», – сказал врач (цитата по «Газете.Ru»).

Участников Олимпиады продолжат тестировать, причем они не должны знать даты.

«Нужно анализировать еще и полученные данные, как было в случае с комиссией Освальда, доказательства от конкретных людей. Важно обеспечить элемент сдерживания, чтобы тестирование было неожиданным, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры», – заметил Баджетт (цитата по «Ленте.ру»).

Участников игр проверили на допинг уже более тысячи раз, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период, а в целом во время соревнований будет взято около 2,5 тысяч допинг-проб, передает слова Баджетта ТАСС.

«У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов. Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены», – цитирует члена МОК «Газета.Ru».