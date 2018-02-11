Трижды судимый за угрозу убийством петербуржец наставил на дочь ружьё

В полицию Приморского района Петербурга обратилась девушка, которой угрожал расстрелом отец. Неуравновешенный гражданин уже трижды привлекался за аналогичные преступления.

Как стало известно «Фонтанке», ружьё на свою дочь петербуржец наставил днём 10 февраля, оба находились дома, на Лисичанской улице. Действия сопровождались криками, мужчина уверял, что нажмёт на курок и застрелит 36-летнюю женщину. Угрозу она восприняла буквально и вызвала полицию.

Выяснилось, что разрешений за ним не числится, и где он взял ружьё, неясно. 63-летний петербуржец был трижды судим за угрозы убить и один раз за хулиганство. Сейчас он задержан, проводится проверка.