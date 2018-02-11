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11.02.2018 11:34

Трижды судимый за угрозу убийством петербуржец наставил на дочь ружьё

В полицию Приморского района Петербурга обратилась девушка, которой угрожал расстрелом отец. Неуравновешенный гражданин уже трижды привлекался за аналогичные преступления.

Как стало известно «Фонтанке», ружьё на свою дочь петербуржец наставил днём 10 февраля, оба находились дома, на Лисичанской улице. Действия сопровождались криками, мужчина уверял, что нажмёт на курок и застрелит 36-летнюю женщину. Угрозу она восприняла буквально и вызвала полицию.

Выяснилось, что разрешений за ним не числится, и где он взял ружьё, неясно. 63-летний петербуржец был трижды судим за угрозы убить и один раз за хулиганство. Сейчас он задержан, проводится проверка.


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Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
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19.01.2018 10:00
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