С крыши психбольницы в Петербурге упал промышленный альпинист

Работы по очистке от снега крыши здания психбольницы на Троицком проспекте закончились производственной травмой для петербуржца. Он упал с высоты третьего этажа.

Как стало известно «Фонтанке», молодой человек сорвался в четыре часа дня 10 февраля с крыши дома №1 по Троицкому проспекту, где расположена больница имени П.П. Кащенко. 36-летний петербуржец трудится в ООО «Вертикаль» в должности промышленного альпиниста.

С многочисленными переломами его отвезли в Мариинскую больницу и сразу отправили в операционную. Обстоятельства падения выясняет полиция.