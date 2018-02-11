На КИМа в зоне разлива горячей воды оказался автомобиль

Коммунальная авария произошла утром 11 февраля в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 7:20 на проспекте КИМа, 4, было обнаружено технологическое нарушение на сети диаметром 250 мм. В настоящее время аварийно-спасательные службы проводят мероприятия по диагностике и определению объема работа.

В зоне разлива теплоносителя оказался автомобиль (фотографии смотрите на «Водителе Петербурга»). Ответственность предприятия застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен автовладельцу, подчеркивают в пресс-службе «Теплосети».