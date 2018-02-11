США поддерживают Израиль: «Злостные действия» Ирана угрожают всему региону

Ситуацию на границе Израиля и Сирии прокомментировали крупные политики – представители России, США, ООН.

Так, США поддерживают Израиль. «Израиль является верным союзником Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищать себя от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченских сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и добиваться мира в регионе», – цитирует 11 февраля «Газета.Ru» официальное сообщение Белого дома.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в связи с авиаударами ВВС Израиля по «иранским целям» в Сирии заявила, что «злостные действия» Ирана угрожают миру в регионе, а действия Ирана подводят под риск всех людей в регионе «от Йемена до Ливана». Сообщение опубликовано в твиттере представителя.

«Мы глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия и поддерживаем право Израиля на самозащиту <...> Мы продолжим сопротивляться множеству злостных действий Ирана, которые угрожают миру и стабильности в регионе», — подчеркнула Науэрт.

Вечером 10 февраля президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху ракетные удары ВВС Израиля в Сирии.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», – отмечалось в информации на сайте Кремля.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к срочной деэскалации ситуации в Сирии. «Генсек призвал все стороны к немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлению сдержанности», — передает «Интерфакс» заявление Гутерреша (цитата по «Газете.Ru»).