Почтовые услуги подорожают

Тарифы на основные услуги ФГУП «Почта России» планируется повысить в среднем на 5,4%. О таких изменениях сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Последний раз цены на пересылку внутренней письменной корреспонденции (карточек, писем, бандеролей) и посылок менялись в апреле минувшего года. Сам оператор – ФГУП «Почта России» – просил повысить тарифы на 16,2%, учтя в том числе так называемую инвестиционную составляющую.

Но чиновники ФАС лишь частично согласились с такими расчетами. Согласно опубликованному проекту, цены на общедоступные услуги почтовой связи возрастут только на 5,4%. Например, на заказное письмо весом до 20 граммов отправителю нужно будет наклеить марки на 46 рублей (сейчас 41). Базовый тариф (без учета НДС) на ценные письма повысился с 95 до 105 рублей, заказные бандероли весом до 100 граммов – с 60 до 66 рублей. Подорожала также пересылка посылок и некоторые другие услуги. Стоимость отправки простых бандеролей и страховые тарифы не изменилась.

Новые тарифы вступят в силу не раньше марта.

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, ежемесячно россияне отправляют в среднем 111 млн простых и заказных писем, бандеролей и мелких пакетов, 2,7 млн ценных депеш и 8 млн посылок.