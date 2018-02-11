17-летний сноубордист сенсационно принес США первое золото Игр-2018
Американский сноубордист Редмонд Джерард стал победителем финальных соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх – 2018, сообщает 11 февраля ТАСС.
YESSSSSSSS!!!!!!!!! 🥇🇺🇸 @RedmondGerard pic.twitter.com/y7pDGpwzdO— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 11, 2018
За свое выступление он получил 87,16 балла.
Второе место занял канадец Максенс Парро, заработавший 86,00 балла. Бронзовым призером стал еще один представитель Канады Марк Макморрис — 85,20.
Ранее сообщалось, что российский сноубордист Влад Хадарин не смог пробиться в финал в слоупстайле.
Источник: «Газета.Ru»