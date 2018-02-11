17-летний сноубордист сенсационно принес США первое золото Игр-2018

Американский сноубордист Редмонд Джерард стал победителем финальных соревнований в слоупстайле на Олимпийских играх – 2018, сообщает 11 февраля ТАСС.

За свое выступление он получил 87,16 балла.

Второе место занял канадец Максенс Парро, заработавший 86,00 балла. Бронзовым призером стал еще один представитель Канады Марк Макморрис — 85,20.

Ранее сообщалось, что российский сноубордист Влад Хадарин не смог пробиться в финал в слоупстайле.