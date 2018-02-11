В ЦРУ опровергли выплату россиянину 100 тыс. долл. за компромат на Трампа

В ЦРУ США опровергли сообщения о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) выплатили $100 тыс. «русскому информатору» за украденное «кибероружие». Об этом 11 февраля сообщает РИА Новости.

«Люди, которых надули в действительности, — это [журналисты] Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг. Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, является абсолютной неправдой», — заявила представитель ЦРУ Николь де Хэй.

Ранее газета The New York Times сообщила, что разведка США заплатила $100 тыс. некоему россиянину за украденное хакерами «кибероружие» и информацию, в том числе компромат на президента США Дональда Трампа. Сам Трамп назвал публикацию выпадом против него.