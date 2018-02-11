Губернатор сможет увольнять чиновников, подозреваемых в коррупции

Допустившие коррупционные проступки государственные служащие могут увольняться в связи с утратой доверия. Соответствующий городской закон подписал на этой неделе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Специальные меры в отношении замещающих государственные должности чиновников применяются в целях предупреждения коррупции. Основанием для прекращения полномочий и расторжения контракта являются факты непредставления обязательной декларации о доходах и имуществе (в отношении себя, супруги и детей), указание в ней заведомо ложных или неполных сведений, незаконное участие чиновника в предпринимательской деятельности, в управлении бизнесом или некоммерческой организацией. Утратой доверия признается также непринятие служащим мер по предотвращению или урегулированию так называемого конфликта интересов.

Проверку в отношении чиновников должны проводить кадровые службы соответствующих органов исполнительной власти. Принятие самого решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) делегируется губернатору Санкт-Петербурга. Особый порядок касается должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также уполномоченных по правам человека и по правам ребенка – их увольнение оформляется постановлением городского парламента.

Напомним, что согласно федеральном закону сведения о государственных и муниципальных служащих, уволенных после 1 января в связи с утратой доверия, должны включаться в специальный реестр («черный список»). Его планируется публиковать на портале «Госслужба». Такие меры призваны предупредить трудоустройство правонарушителей в другие государственные организации.