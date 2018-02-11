Фигурное катание на Олимпиаде: Боброва и Соловьев третьи, Медведева первая

Российские фигуристы 11 февраля принесли сборной две победы на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Сначала Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в соревнованиях танцевальных дуэтов в командном турнире, получив за свое выступление 74,76 балла. Первое место заняли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, второе – американцы Майя и Алекс Шибутани. Финал командного турнира пройдет 12 февраля.

А затем Евгения Медведева стала первой в короткой программе. У нее 81,06 балла – таким образом, Медведева установила мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежит ей же: на чемпионате мира в Токио она набрала 80,85 балла.

Второй в короткой программе стала итальянка Каролина Костнер (75,10 балла), третьей – канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).

«Немного нервничала, но надо было справиться с этим, и это получилось. Ощущения спокойные, потому что много работы впереди», – цитирует слова Медведевой NEWSru.com.

Результат Медведевой позволил сборной России подняться на второе место по итогам коротких программ и продолжить борьбу за медали. В произвольную программу квалифицировались пять команд: Канады (35 очков), России (31), США (29), Японии (26) и Италии (26).

«Буду болеть за Алину в произвольной программе, – сказала Медведева (цитата по NEWSru.com), хотя официально о выступлении Загитовой в командном турнире еще не сообщалось. – Сегодня и завтра она мой партнер по команде, я буду всеми силами поддерживать ее завтра».