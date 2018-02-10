В Новой Зеландии умер 40-летний гусь, который половину жизни провел с лебедем

В Новой Зеландии умер гусь-долгожитель Томас, который полжизни состоял в отношениях с черным лебедем, а в старости помогал другим птицам, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Веллингтонский центр реабилитации птиц. Томасу было около 40 лет.

Томас отказался от общества своих сородичей в юности, выбрав своим партнером черного лебедя Генри. Вдвоем они провели около 18 лет. Когда Генри нашел себе пару среди лебедей — Генриетту — Томас остался с ними и еще шесть лет помогал им растить потомство, выступая в роли второго отца. За это время нетипичная семья из двух лебедей и одного гуся вырастила 68 лебедят.