Следы изъять не получилось: в соцсетях показали нелепую справку казанской полиции

Полиция в Казани продолжает поиск «злоумышленника», который перед визитом в город президента РФ Владимира Путина вытоптал слово «воры» на склоне казанского кремля. Глава ассоциации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале опубликовал справку, в которой полицейские отчитываются кому-то о проделанной работе, сообщает 10 февраля «Знак».

Содержание документа довольно нелепо, отмечают журналисты. Так, в нем указано, что при осмотре места происшествия полицейским удалось установить, что «буквы слова «вор» выполнены путем хождения обувью по снегу». «В связи с тем, что следы обуви на момент осмотра были заметены снегом, изъять их не представилось возможным», — сказано в справке.

Также отмечено, что на видеокамеры происшествие не попало. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия.

«ЧП» имело место 24 января перед прибытием в столицу Татарстана президента РФ Владимира Путина. Большую надпись сделали в таком месте, чтобы она была видна всем прохожим и водителям со стороны площади Тысячелетия, расположенной у стен казанского кремля (в котором находятся резиденции президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Минтимера Шаймиева, а также ряд министерств республики). Вскоре в соцсетях появились фото, где полицейские с лопатами забрасывают надпись «Воры» снегом. Одновременно в УМВД Казани начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.