Заместитель генпрокурора сообщил о «массовом» сокрытии преступлений в Дагестане

В Дагестане по результатам проверок, проведенных комиссией Генпрокуратуры РФ, возбуждено 71 уголовное дело, сообщил 10 февраля заместитель генпрокурора Иван Сыдорук. Как следует из его слов, речь идет о преступлениях, которые не были зарегистрированы ради повышения показателей.

Также в Дагестане в «массовом порядке» выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, сообщил Сыдорук. «Комиссией поставлен вопрос об отмене 199 таких постановлений», — сообщил он.

Также были возбуждены 433 административных дела. Всего комиссия выявила 2431 нарушение закона в республике.

«Если посмотреть на цифры официальной статистики, то в республике отмечена тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений. Однако это не отражает истинного положения дел», — заявил Сыдорук (цитата по ТАСС).

Комиссия из 38 прокуроров во главе с Иваном Сыдоруком работала в Дагестане с середины января, она занималась «проверкой состояния законности в республике». По данным СМИ, решение о массовых проверках было принято после встречи нового главы Дагестана Владимира Васильева с президентом Владимиром Путиным.

В начале февраля в Дагестане по обвинению в мошенничестве были задержаны исполняющий обязанности главы правительства, двое его заместителей и бывший министр. Их доставили в Москву и посадили под арест. Новым главой правительства Дагестана стал министр экономики республики Татарстан.