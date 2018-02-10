Отец Марии Захаровой рассказал о «блате» дочери

Российский и советский дипломат Владимир Захаров рассказал о том, как в дипломатию пришла его дочь, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом 10 февраля пишет «Газета.Ru».

Говоря о достижениях дочери, Захаров рассказал, что она училась на «отлично», всегда получала золотые медали и красные дипломы и окончила с медалью не только российскую, но и китайскую школу.

«Поступая в вуз, она выбрала китайский язык на институтской комиссии — а она имела право выбрать любой язык! Но она сказала: «Спасибо большое, но я хотела бы учить китайский язык». Это уже говорит о том, что человек очень серьезно воспринимал то, чем занимался, не искал легких путей», — сказал Захаров.

Он отметил, что она начинала «не с каких-то высоких мест» — сначала она выполняла самую «черновую» работу.

«Так что ни в коем случае нельзя говорить «да она блатная» — все, чего она добилась, было воплощено только благодаря ее собственным усилиям и огромной, огромной работе», — отметил он.