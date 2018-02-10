В США форму россиян назвали самой стильной на Олимпиаде

Автор американского издания Wall Street Journal Джейсон Гэй назвал форму «олимпийских-спортсменов из России» (OAR) самой стильной на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов.

Мне нравится, как выглядят российские керлингисты, у них черно-белая форма, тонкий разрез для логотипа OAR над левой грудью. Керлинг — один из самых стильных видов, поэтому здесь это особенно важно.

Учитывая все безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде», — написал Джейсон Гэй.

Россия выступает под флагом OAR из-за дисквалификации Олимпийского комитета России в связи с допинговыми скандалами.