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10.02.2018 21:40

Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку

После публикации расследования главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального миллиардер Олег Дерипаска подал иск против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. При этом сам Навальный фигурантом дела не является, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к его расследованию до разрешения спора по существу, сообщает РБК.

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, т.е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т.е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — рассказал РБК представитель Дерипаски.

Он отметил, что сам бизнесмен не давал согласия на разглашение персональной информации, и объяснил, какое отношение к этому иску имеет Навальный. «Ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения», — уточнил собеседник РБК.

«Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — пояснил представитель Дерипаски.

При этом он сослался на статью 24 Конституции России, которая гласит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. ​

Навальный опубликовал свое расследование 8 февраля. Из него следовало, что вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал вместе с Олегом Дерипаской на его яхте Elden. Расследование было основано на публикациях в Instagram Насти Рыбки, которая была на яхте, ​ и на сведениях из ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера».


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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
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