Настя Рыбка: Да мою книгу Путин читал

Настя Рыбка дала «Фонтанке». Интервью. Основная мысль – Дерипаска – любимый мужчина, но и с Путиным кофе выпьет. Тем временем любимый уже подал на Настю в суд.

Настя Рыбка успела назначить встречу Путину и получить иск от Олега Дерипаски, главы «Русала», с которым она по утверждениям Алексея Навального и ее личным признаниям, тесно знакома.



То ли конспирация того требует, то ли Анастасия не любит прямой диалог с журналистами, ответы на свои вопросы "Фонтанка" получила в формате видеоролика после суток, которые ушли на изучение вопросов.



Настя Рыбка: Привет «Фонтанка.ру»! Я думала, отвечать на ваши вопросы или нет. А потом я их прочитала и поняла, что хочу на них ответить! Скучноту (в вопросах – прим.ред.) я пропускаю, потому что много уже где это комментировала.



Далее Анастасия выбирает некоторые вопросы из списка и отвечает.



Фонтанка: Появилось заявление, в котором Олег Дерипаска обещает неприятности всем, кто будет распространять «лживые обвинения». Нам, журналистам, стоит бояться этого дядю? Вам самой не страшно?



– Ну, это страшный дядя для вас. Для меня это любимый человек. С его стороны я точно ничего не боюсь. И, скажем так, я говорю всегда только правду. Про Олега в том числе. Никаких лживых обвинений с моей стороны не будет. Конечно, если вы напишите о нём какую-то ахинею, которая не имеет никакого отношения к действительности, то боюсь, что злому дяде это может не понравиться. В моей позиции я защищена. Но если вы можете хорошо отсосать Олегу Дерипаске, то, думаю, у вас тоже всё будет хорошо. У вас будет лимит на любые высказывания. Ап ту ю.



Не боитесь исчезнуть, как исчезла Катя «Муму»?



– Я не знаю, кто такая Катя Муму. Насколько я знаю, «Муму» – это собачка в тургеневском произведении. Нет?



Если Олег Владимирович что-либо потеряет в своей жизни после этого скандала, вам будет приятно? Или он наоборот только приобретёт?



– Меня никогда не интересовали финансовые дела Олега Владимировича. И не будут интересовать. Меня он интересует с точки зрения мужчины в первую очередь, а не как денежный мешок. В принципе, он не лезет в мои дела. Я не лезу в его дела. Мы находим какой-то компромисс в этом.



Вы всё ещё благодарны Алексею Навальному за его фильм, где он вас не очень красивыми словами называет? В прошлом вы его обвиняли в том, что из-за таких, как он, идут войны.



– Конечно, я ему благодарна. Вы видели, какими огромными влюблёнными глазами он на меня смотрит? Он с такой нежностью говорил обо мне. Он столько комплиментов мне сделал о том, какая я прекрасная и замечательная. Человек так любит, как я могу после этого испытывать к нему какие-либо негативные эмоции. Абсолютно позитивные. Всё хорошо. Он пропиарил мою книгу. Правда, он пытался укусить моих любимых мужчин почему-то. Видимо это что-то мужское – друг с другом кусаться.



Будь Навальный кандидатом в президенты, проголосовали бы за него?



– Нет. Я буду голосовать только за Алекса Лесли, если он всё-таки будет баллотироваться в президенты (соавтор книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера» и соответчик по иску главы «РусАла»). Остальные кандидаты меня не волнуют, потому что я всё-таки считаю, что нашей страной должен управлять человек, который не является военным, или экономистом, или юристом. Нашей страной должны рано или поздно начать управлять учёные. Потому что учёные и философы, это самый гуманный склад общества. Я только за Лесли. За остальных, к сожалению, я голосовать не буду. Не обижайтесь.



Вы родом из Белоруссии. Кто круче: Александр Лукашенко или Владимир Путин?



– Мне интересны оба. Я пыталась начать свой охотничий путь с Александра Лукашенко, но, к сожалению, при моём росте 171 сантиметр я к нему просто бы не прошла. У него там 178 и выше. В России я прижилась гораздо больше. Я надеюсь встретиться с обоими этими мужчинами. И с Лукашенко, и с Путиным. Попить с ними кофе. Конечно, это те люди, с которыми хочет встретиться каждая девушка из России, из Белоруссии. Почему нет? Выбрать из них я не могу. Каждый из них замечателен по-своему. В каждом есть какие-то классные фишки. Я определённо фанатка их обоих.



А «Папа Приходько» смог бы руководить страной?

– На такие вопросы нужно отвечать человеку, который разбирается в этом на профессиональном уровне. Я не являюсь экспертом. Не считаю себя экспертом, чтобы чётко и грамотно разложить, кому лучше руководить страной, а кому хуже. Ничего не могу сказать. Как человек «папа» прекрасный. Как мужчина он прекрасный. В качестве президента, думаю, что наши политтехнологи оценят его гораздо круче меня.



ВВП вашу книгу читал? Ему понравилось?



– Могу сказать так. С его стороны прозвучала подколка, которая была в книге. Поэтому я могу сказать,что книгу он читал. А вот насчёт, понравилось ли… Если честно, я бы сама хотела узнать ответ на этот вопрос. Я думаю, что понравилась. Книга-то позитивная!



Вам Дерипаска должен что-нибудь вернуть? Путину он был должен вернуть шариковую ручку. Вернул. А вам?



– Не могу ответить на этот вопрос (смеётся – прим.ред.). Конечно, должен!



Вы кто по образованию? Вы кем хотели стать в детстве? А ваши родители кем вас видели, когда вы вырастете?



– Я хотела стать космонавтом. Правда. Родители видят какой-то свой путь для своего ребёнка. У меня классная семья. Мои родителя хотели, чтобы я была счастливая. А где я себя найду, это уже невозможно предсказать. Я к своим детям буду относиться так же. Во всяком случае, я надеюсь, что буду.



Вы каждый раз смеётесь, когда слышите каноническую фразу «В Бобруйск, животное»?



– Ну так смешная же фраза! Как с этого не смеяться-то? Скажем так. Я представляю себе уровень культуры людей, которые это написали. И вообще в принципе разбирать какие-то негативные комментарии хейтеров… Могу судить по себе. Я не сижу в instagram, чтобы лить говно в комментах. У меня своя интересная жизнь. Но благодаря таким людям, я, и люди подобные мне, становятся популярными. Если у нас народу заходят плохие комментарии лучше, чем хорошие, то такой народ нужно просто принимать. Мы не можем с этим ничего сделать. Что мне остаётся? Конечно, смеяться! Когда эти смелые люди встречаются со мной в обычной жизни, те, кто хейтят, или пишут, «малыш, сколько за час?», ну вы понимаете меня, они обычно очень культурно себя ведут. Т.е. они учтивы, вежливы. «Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться?». Вот это их лицо в аккаунте, за которым их никто не видит, это одно. А то, как они себя ведут в реальной жизни – это другое. Я очень чётко вижу эту картину. Я постоянно с ней сталкиваюсь. Навысеры в интернете как минимум глупо реагировать.



Женщины смогут помирить русских и американских политиков? Отношения сейчас так себе. Мужчины договориться всё никак не могут. Нужен ваш совет.



– Конечно, смогут! Секс – интернациональная штука. Я надеюсь, что когда-нибудь будет мир во всём мире. Возможно, нас приведёт к этому миру Алекс Лесли. Я в него верю. Рано, или поздно в него поверит весь мир. Спасибо!



Комментировать разнообразные версии о том, что ролик Алексея Навального, реакции самой Насти Рыбки и её скандальные заявления – это некая «заказная история» против Олега Дерипаски и его бизнеса, «белорусская писательница» не стала.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»