От разъярённой толпы двое на Думской спасались бегством

Запрыгнув в машину на Думской улице, молодой человек смог сбежать от толпы, которая преследовала его до Невского проспекта. Второй избиваемый остался лежать возле баров на Ломоносова.

Массовую драку ранним утром 10 февраля засняли очевидцы на Думской улице. На углу с улицей Ломоносова толпа разделилась на две части. Одна била лежащего на земле, вторая пыталась вытащить другого из машины. Водителю BMW удалось выехать в сторону канала Грибоедова, правда, автомобиль проехал практически по толпе.

На выезде с набережной на Невский проспект иномарке пришлось остановиться перед светофором, но бегущая толпа догоняла, и водитель рванул. Он оторвался на Невском, направившись в сторону площади Восстания.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, в полицию поступил вызов о драке, однако когда на место приехали полицейские, там уже никого не было. «С заявлением никто не обращался, сообщений из больниц о травмах не поступало. Проводится проверка», – добавили в пресс-службе.

Видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".