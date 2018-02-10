От разъярённой толпы двое на Думской спасались бегством
Массовую драку ранним утром 10 февраля засняли очевидцы на Думской улице. На углу с улицей Ломоносова толпа разделилась на две части. Одна била лежащего на земле, вторая пыталась вытащить другого из машины. Водителю BMW удалось выехать в сторону канала Грибоедова, правда, автомобиль проехал практически по толпе.
На выезде с набережной на Невский проспект иномарке пришлось остановиться перед светофором, но бегущая толпа догоняла, и водитель рванул. Он оторвался на Невском, направившись в сторону площади Восстания.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД, в полицию поступил вызов о драке, однако когда на место приехали полицейские, там уже никого не было. «С заявлением никто не обращался, сообщений из больниц о травмах не поступало. Проводится проверка», – добавили в пресс-службе.
Видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".