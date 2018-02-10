Россия – шестая в медальном зачете Олимпиады по итогам дня
В первый день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане было разыграно пять комплектов медалей. Медальный зачет возглавила Германия, чьи спортсмены выиграли две золотых награды. Россия с одной бронзой на шестой строчке.
Полностью медальный зачет выглядит так:
- Германия – 2 золотые медали – 0 серебряных – 0 бронзовых (2 всего).
- Голландия – 1-2-1 (4).
- Швеция – 1-0-0 (1).
- Южная Корея – 1-0-0 (1).
- Норвегия – 0-3-1 (4).
- Россия – 0-0-1 (1).
- Финляндия – 0-0-1 (1).
- Чехия – 0-0-1 (1).
Напомним, единственную медаль сборной России выиграл шорт-трекист Семен Елистратов. Он занял третье место на дистанции 1500 метров.