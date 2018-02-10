Россия – шестая в медальном зачете Олимпиады по итогам дня

Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия

Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене