Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018

Ожидаемая, но от того не менее приятная бронза шорт-трекиста Елистратова, провал отечественных биатлонисток и рекорд 37-летней норвежской лыжницы Бьорген. «Фонтанка» подводит итоги первого дня Олимпиады в Пхенчхане.

В субботу, 10 февраля, разыгрывалось 5 комплектов медалей: среди лыжниц (скиатлон 15 км), конькобежек (3000 м), биатлонисток (спринт 7,5 км), шорт-трекистов (1500 м) и прыгунов с трамплина. Почти единственная надежда сборной России изначально была связана с шорт-треком, а именно с 27-летним уфимцем Семеном Елистратовым.

Первая медаль

Без везения не обошлось. Незадолго до финиша с дистанции из-за падения сошли идущие впереди Семена кореец и француз. С другой стороны, это же не он их толкнул. Итог – бронзовая медаль – первая для российской команды на этой Олимпиаде.

— Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы, — рассказывал позже первый российский призер Олимпиады в Пхенчхане. — Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!

Вице-премьер Виталий Мутко, которого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает едва ли не главным организатором махинаций с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, и которого не пригласили в Пхенчхан, смолчать не смог. «Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила», — прокомментировал он успех Елистратова.

Победу на дистанции 1500 м с олимпийским рекордом одержал южнокореец Лим Хе Джун, серебро досталось голландцу Шинки Кнегту.

А остальные?

В других финалах ждать, по правде говоря, было нечего. Единственный, кто мог удивить – конькобежка Наталья Воронина на дистанции 3000 м. Некогда считавшаяся одной из самых талантливых юниорок мира, Наталья неудачно провела предолимпийский сезон, но на чемпионате мира смогла зацепить бронзу. В Пхенчхан она прилетела без своего тренера Павла Абраткевича, не получившего приглашения от МОК. Это ли ей помешало, или еще что-то, но в финале россиянка даже не смогла ввязаться в борьбу за медали и заняла итоговое 10 место.

В женском биатлоне шансы могли быть, если бы приехала Екатерина Юрлова. Без нее, а также других лидеров команды, пропасть, отделяющая женский российский биатлон от мирового, стала очевидна как никогда. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова, ни разу не промахнувшись в спринте, приехала 20-й с отставанием в 1 минуту и 18 секунд. После такого даже Дмитрий Губерниев, наверное, перестал верить в успех наших биатлонисток.

Продолжают довольно уверенно выступать в дабл-миксте керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Семейная пара из Петербурга обыграла хозяев Олимпиады – южнокорейцев (6:5), обеспечив себе выход в полуфинал. К сожалению, уже в следующем матче россияне уступили канадцам с разгромным счетом 2:8. Пока же они больше поражают американских журналистов сходством с русскими шпионами из голливудских фильмов.

«Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий – на героя из фильма «Форсаж». Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», – написал журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел в своем «твиттере».

С разным успехом продолжают борьбу саночники. Неожиданно провалился Семен Павличенко из Ленинградской области: действующий чемпион Европы после второй попытки занял 17 место. Знамя подхватил бронзовый призер того же чемпионата Европы Роман Репилов, занимающий перед третьей попыткой четвертую строчку.

Российские хоккеисты провели последнюю проверку перед стартом Олимпийского турнира. В товарищеской игре были разгромлены южнокорейцы 8:1. Журналисты, усомнившиеся во время брифинга с главным тренером Олегом Знарком в необходимости матча с таким соперником, услышали исчерпывающий ответ: «Почему нет? Корейцы быстро накрывали и двигались».

Курьезы

Вроде, все понятно: официальное название отечественной команды на Играх в Пхенчхане – Olympic Athlete from Russia (OAR), а официальный флаг – флаг Международного олимпийского комитета. К этому привыкли даже командированные в Южную Корею российские корреспонденты. Но сами организаторы Олимпиады с первого же дня начали путаться.

Например, ведущий на лыжном стадионе в Пхенчхане, объявляя состав участниц женского скиатлона на 15 км в рамках Олимпиады-2018, объявил Наталью Непряеву вместо положенного Olympic Athlete from Russia, как представительницу России. А в стартовом протоколе этой гонки, опубликованном на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта, рядом со всеми россиянками был изображен флаг России. Приятная ошибка. Впрочем, отечественных спортсменов она не сильно воодушевила – лучшая из россиянок, все та же Непряева стала лишь восьмой. С другой стороны, для 22-летней россиянки это неплохой задел на будущее. Первенствовала 37-летняя норвежка Марит Бьорген. Для нее эта золотая медаль стала уже 11 олимпийской наградой в карьере (шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая). Она стала первой по количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх среди женщин за всю историю. Как бы невзначай напомним, что норвежские спортсмены взяли на Олимпиаду-2018 более 6000 доз препаратов от астмы, что в десятки раз меньше по сравнению с другими командами.

Расписание на завтра

Во второй день Олимпиады будут разыграны 7 комплектов наград.

04:00 (здесь и далее время московское). Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

14:15. Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км

14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

16:15. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»