Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018

Еще
02:33 11.02.2018
Пришлите свою новость!
02:19
Барабанные шоу встретятся на одной сцене
02:06
Геолог научит детей добывать золото
01:47
Ученые-джедаи привезут в Петербург пингвинопитека
01:32
Алексей Кузнецов представит на фестивале гитарного джаза новую пластинку
01:16
Kraftwerk перенесёт всех в 3D-реальность
10/02
В Новой Зеландии умер 40-летний гусь, который половину жизни провел с лебедем
10/02
На Яве в ДТП с мотоциклом погибли 27 человек
10/02
«Улица Дыбенко» закрыта на вход и выход
10/02
Следы изъять не получилось: в соцсетях показали нелепую справку казанской полиции
10/02
Заместитель генпрокурора сообщил о «массовом» сокрытии преступлений в Дагестане
10/02
Редкие «Жигули» разбили в массовом ДТП на Бабушкина
10/02
Отец Марии Захаровой рассказал о «блате» дочери
10/02
В США форму россиян назвали самой стильной на Олимпиаде
10/02
Перевозка огромной ракеты близ Зоны 51 попала на видео
10/02
В аэропорту Хельсинки семьи с детьми проходят досмотр с муми-троллями
10/02
Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
10/02
За выходной в Петербурге нашли больше нарушений в очистке крыш, чем в будни
10/02
От разъярённой толпы двое на Думской спасались бегством
10/02
В аэропорту Хельсинки эвакуировали самолёт из-за угрозы взрыва
10/02
Россия – шестая в медальном зачете Олимпиады по итогам дня
10/02
Создан самый крепкий в мире джин
10/02
На Энгельса маршрутка и трамвай столкнулись «лбами»
10/02
В Башкирии найдены крупные залежи серебра и золота
10/02
Настя Рыбка назначила встречу Путину
10/02
Ученикам московской школы запретили выходить в туалет без справки
10/02
Британский таблоид пугает «новым секретным оружием» России
10/02
Россия и Эстония обменялись "шпионами"
10/02
Мутко: Елистратов показал, что нас мало, но мы в тельняшках
10/02
Двухэтажный автобус опрокинулся в Гонконге, погибли почти 20 человек
10/02
Кадыров рассказал о покупке криптовалюты
10/02
Сторонников Навального задержали в Петербурге за незаконную агитацию
10/02
Москвичи убедились, что заставить жилищников убрать снег можно, написав одно слово
10/02
В петербургский секс-шоп пришли с пистолетом – за деньгами и лубрикантом
10/02
Елистратов: Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых мерзко отстранили
10/02
На Комсомола автомобиль приехал в дом
10/02
Сотрудника ДПС угонщики били кастетом
10/02
Ремонт трубы на Шевченко завершен
10/02
Хакеры атаковали серверы Олимпиады
10/02
На свободе оставлен петербуржец, из-за которого девочка пыталась уйти из жизни
10/02
Первую олимпийскую медаль для России завоевал шорт-трекист
10/02
В Ленобласти до минус 12 и продолжение потопа в Отрадном
10/02
ДК «Выборгский» «минировал» подросток
10/02
В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства
10/02
«Проспект Большевиков» открыт для пассажиров
10/02
Поезд «из 43-го» встречали на Финляндском вокзале
10/02
Военнослужащих будут воспитывать на картинах «Ленфильма»
10/02
Актер из «Карточного домика» и «Прослушки» скончался в возрасте 59 лет
10/02
В Измайловском соборе почтили память погибшего в Сирии летчика
10/02
Стало известно, кто владеет квартирой в Коломягах, где был взрыв
10/02
Петербургский чиновник в Агалатово лишился транспорта
10/02
Телефонный террорист заминировал ДК «Выборгский»
10/02
Вход и выход со станции «Проспект Большевиков» закрыты
10/02
ЦИК подсчитал, что опцией "мобильный избиратель" воспользуются 5 млн россиян
10/02
Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов и скрылся
10/02
Очевидцы сообщили о массовой драке и последовавшем за ней ДТП у Невского
10/02
Израиль закрыл большую часть воздушного пространства
10/02
Кампания финнов сорвала джекпот в 90 млн евро
10/02
«Невский проспект» открыт для пассажиров
10/02
Первые победы россиян на Олимпиаде: кёрлинг, хоккей
10/02
«Озерки» открыли после проверки
10/02
Ребёнок подвергся преследованию в петербургском метро
10/02
Президент Южной Кореи не против встречи с Ким Чен Ыном
10/02
В ДТП на встречке под Красноярском погибли 8 человек, в том числе дети
10/02
Закрыты «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор»
10/02
МЧС рассказало, как могла бы выглядеть война с Россией
10/02
Станция «Озерки» закрыта на вход и выход
10/02
Более 50 тысяч бойцов ЗВО выходят на "Лыжню России"
10/02
РКН запретил текст Навального по мотивам книги Рыбки
10/02
Рейс из Нячанга в Петербург задержан на 9 часов
10/02
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
10.02.2018 20:33

Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018

Ожидаемая, но от того не менее приятная бронза шорт-трекиста Елистратова, провал отечественных биатлонисток и рекорд 37-летней норвежской лыжницы Бьорген. «Фонтанка» подводит итоги первого дня Олимпиады в Пхенчхане.
Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018
Семён Елистратов, фото - Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В субботу, 10 февраля, разыгрывалось 5 комплектов медалей: среди лыжниц (скиатлон 15 км), конькобежек (3000 м), биатлонисток (спринт 7,5 км), шорт-трекистов (1500 м) и прыгунов с трамплина. Почти единственная надежда сборной России изначально была связана с шорт-треком, а именно с 27-летним уфимцем Семеном Елистратовым.

Первая медаль

Без везения не обошлось. Незадолго до финиша с дистанции из-за падения сошли идущие впереди Семена кореец и француз. С другой стороны, это же не он их толкнул. Итог – бронзовая медаль – первая для российской команды на этой Олимпиаде.

— Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы, — рассказывал позже первый российский призер Олимпиады в Пхенчхане. — Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца!

Вице-премьер Виталий Мутко, которого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает едва ли не главным организатором махинаций с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, и которого не пригласили в Пхенчхан, смолчать не смог. «Семен показал, что нас мало, но мы в тельняшках. Вот в чем сила», — прокомментировал он успех Елистратова.

Победу на дистанции 1500 м с олимпийским рекордом одержал южнокореец Лим Хе Джун, серебро досталось голландцу Шинки Кнегту.

А остальные?

В других финалах ждать, по правде говоря, было нечего. Единственный, кто мог удивить – конькобежка Наталья Воронина на дистанции 3000 м. Некогда считавшаяся одной из самых талантливых юниорок мира, Наталья неудачно провела предолимпийский сезон, но на чемпионате мира смогла зацепить бронзу. В Пхенчхан она прилетела без своего тренера Павла Абраткевича, не получившего приглашения от МОК. Это ли ей помешало, или еще что-то, но в финале россиянка даже не смогла ввязаться в борьбу за медали и заняла итоговое 10 место.

В женском биатлоне шансы могли быть, если бы приехала Екатерина Юрлова. Без нее, а также других лидеров команды, пропасть, отделяющая женский российский биатлон от мирового, стала очевидна как никогда. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова, ни разу не промахнувшись в спринте, приехала 20-й с отставанием в 1 минуту и 18 секунд. После такого даже Дмитрий Губерниев, наверное, перестал верить в успех наших биатлонисток.

Продолжают довольно уверенно выступать в дабл-миксте керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Семейная пара из Петербурга обыграла хозяев Олимпиады – южнокорейцев (6:5), обеспечив себе выход в полуфинал. К сожалению, уже в следующем матче россияне уступили канадцам с разгромным счетом 2:8. Пока же они больше поражают американских журналистов сходством с русскими шпионами из голливудских фильмов.

«Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий – на героя из фильма «Форсаж». Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», – написал журналист Yahoo! Sports Дэн Ветцел в своем «твиттере».

С разным успехом продолжают борьбу саночники. Неожиданно провалился Семен Павличенко из Ленинградской области: действующий чемпион Европы после второй попытки занял 17 место. Знамя подхватил бронзовый призер того же чемпионата Европы Роман Репилов, занимающий перед третьей попыткой четвертую строчку.

Российские хоккеисты провели последнюю проверку перед стартом Олимпийского турнира. В товарищеской игре были разгромлены южнокорейцы 8:1. Журналисты, усомнившиеся во время брифинга с главным тренером Олегом Знарком в необходимости матча с таким соперником, услышали исчерпывающий ответ: «Почему нет? Корейцы быстро накрывали и двигались».

Курьезы

Вроде, все понятно: официальное название отечественной команды на Играх в Пхенчхане – Olympic Athlete from Russia (OAR), а официальный флаг – флаг Международного олимпийского комитета. К этому привыкли даже командированные в Южную Корею российские корреспонденты. Но сами организаторы Олимпиады с первого же дня начали путаться.

Например, ведущий на лыжном стадионе в Пхенчхане, объявляя состав участниц женского скиатлона на 15 км в рамках Олимпиады-2018, объявил Наталью Непряеву вместо положенного Olympic Athlete from Russia, как представительницу России. А в стартовом протоколе этой гонки, опубликованном на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта, рядом со всеми россиянками был изображен флаг России. Приятная ошибка. Впрочем, отечественных спортсменов она не сильно воодушевила – лучшая из россиянок, все та же Непряева стала лишь восьмой. С другой стороны, для 22-летней россиянки это неплохой задел на будущее. Первенствовала 37-летняя норвежка Марит Бьорген. Для нее эта золотая медаль стала уже 11 олимпийской наградой в карьере (шесть золотых, четыре серебряные и одна бронзовая). Она стала первой по количеству завоеванных медалей на зимних Олимпийских играх среди женщин за всю историю. Как бы невзначай напомним, что норвежские спортсмены взяли на Олимпиаду-2018 более 6000 доз препаратов от астмы, что в десятки раз меньше по сравнению с другими командами.

Расписание на завтра

Во второй день Олимпиады будут разыграны 7 комплектов наград.

04:00 (здесь и далее время московское). Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

14:15. Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км

14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

16:15. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В США форму россиян назвали самой стильной на Олимпиаде
Россия – шестая в медальном зачете Олимпиады по итогам дня
Мутко: Елистратов показал, что нас мало, но мы в тельняшках
Елистратов: Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых мерзко отстранили
Хакеры атаковали серверы Олимпиады
Первую олимпийскую медаль для России завоевал шорт-трекист
Первые победы россиян на Олимпиаде: кёрлинг, хоккей
Более 50 тысяч бойцов ЗВО выходят на "Лыжню России"
Американец на открытии Олимпиады развернул флаг России
СМИ: Правозащитники требуют от ФИФА не размещать базу египетской сборной в Грозном
Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018
FIFA послала болельщиков не по адресу
«Унизить Россию невозможно». Как в Петербурге встретили Олимпиаду
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
Как смотреть Олимпиаду
Прощание с матерыми
Артем Петров: У всех игроков «Зенита» есть Instagram. Кроме правых защитников
«Это полное безумие». Шик и блеск теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy
Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Измайловском соборе почтили память погибшего в Сирии летчика

Потолок натянули до взрыва

Анекдот для Путина: "А давайте изнасилуем тракториста!"

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.