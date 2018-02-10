В Башкирии найдены крупные залежи серебра и золота

Геологи во время поисков месторождений медно-колчеданных руд в Башкирии обнаружили залежи золота и серебра, сообщает 10 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на Росгеологию.

Поиски месторождений велись в пределах Новопетровской площади, расположенной в Хайбулинском районе Башкирии.

«Было проведено бурение поисковых скважин в комплексе с опробовательскими, аналитическими и геофизическими работами в диапазоне глубин 346 – 510 метров. В толще метасоматически измененных пород серицит-хлорит-кварцевого состава выявлена многоуровневая залежь прожилково-вкрапленных, густовкрапленных и сплошных массивных медно-колчеданных руд. В ее пределах оценены, а впоследствии и апробированы прогнозные ресурсы меди, цинка, золота и серебра», — говорится в сообщении.

По данным Росгеологии, ресурсы золота оценены в 62 тонны по категории P1, 25 тонн — Р2, а серебра в 620 тонн по P1, 167 тонн — Р2. Расчеты показали целесообразность отработки объекта подземным способом с шахтным вскрытием.

Отмечается, что в связи с очевидной промышленной значимостью площади в перспективе холдинг планирует оформление заявки на получение лицензии на право пользования недрами с проведением оценочной стадии работ и постановкой запасов основных (медь и цинк) и попутных (золото и серебро) компонентов на государственный баланс.