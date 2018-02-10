Настя Рыбка назначила встречу Путину

Героиня последнего расследования ФБК Настя Рыбка пригласила президента России Владимира Путина встретиться с ней, чтобы передать ему «интересную информацию».

Девушка опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме» 10 февраля. Она похвастала, что собранной за годы общения с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами информации хватило бы на новую книгу, но она может быть интересна и более узкому кругу. Например, президенту России.

«Я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться и поделиться той инфой, которая у меня есть, касаемо его сотрудников, служащих и его лично», – заявила Настя Рыбка.

Напомним, девушка приобрела популярность после расследования Фонда борьбы с коррупцией о путешествии на яхте бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Как рассказал Алексей Навальный, в поездке их в качестве эскорта сопровождала и Настя Рыбка. Девушка делилась снимками в «Инстаграме» и написала о путешествии книгу. После появления ролика ФБК в Сети она заявила о коллективном изнасиловании, однако позже передумала и сказала, что пошутила. Роскомнадзор внёс страницу с расследованием в реестр запрещённой информации.