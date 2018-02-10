Ученикам московской школы запретили выходить в туалет без справки

По факту распространения в школе №1795 памятки, запрещающей ученикам выходить с урока в туалет, руководством образовательного учреждения проводится служебная проверка. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила директор школы Валентина Сетежева.

«Данная «памятка» неправомочна, и руководствоваться ей не надо. Все локальные акты образовательной организации, устанавливающие права и обязанности обучающихся, выносятся на рассмотрение и согласование управляющего совета школы. Все принятые локальные акты школы публикуются на официальном сайте в соответствии с действующим законодательством. По факту рассылки неправомерной и недостоверной информации одним из классных руководителей школы №1795 проводится служебное расследование», – сказала Сетежева.

Директор также принесла извинения родителям и заявила, что не допустит повторения подобных ситуаций.

Ранее СМИ сообщали о том, что среди родителей учеников школы №1795 была распространена памятка, запрещающая отпускать детей с урока без письменного согласия родителей. Кроме того, ученикам также запрещается выходить из класса в туалет без медицинской справки.